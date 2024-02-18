Штормовой ветер угрожает путешествиям по ЯНАО

В депзащиты предупредили жителей ЯНАО об опасной погоде

19 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 20 февраля ожидается штормовой ветер, что помешает загородным поездкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО 20 февраля ожидается усиление ветра и штормовая погода. Из-за усиления ветра ямальцев просят соблюдать меры безопасности на загородных дорогах, сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты. «По данным синоптиков 20 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает окружной департамент защиты в официальном telegram-канале. При этом, температура воздуха останется на уровне зимних значений, ночью ожидается от -13 до -23 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов. Департамент предупреждает, что в случае подозрений на опасность, угрожающей жизни или здоровью, необходимо вызвать спасателей по телефону 112. Из-за сильного ветра в ЯНАО 19 февраля закрыты зимники: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. В Новом Уренгое были задержаны авиарейсы, некоторым самолетам пришлось садиться на запасных аэродромах.

В ЯНАО 20 февраля ожидается усиление ветра и штормовая погода. Из-за усиления ветра ямальцев просят соблюдать меры безопасности на загородных дорогах, сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты. «По данным синоптиков 20 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает окружной департамент защиты в официальном telegram-канале. При этом, температура воздуха останется на уровне зимних значений, ночью ожидается от -13 до -23 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов. Департамент предупреждает, что в случае подозрений на опасность, угрожающей жизни или здоровью, необходимо вызвать спасателей по телефону 112. Из-за сильного ветра в ЯНАО 19 февраля закрыты зимники: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. В Новом Уренгое были задержаны авиарейсы, некоторым самолетам пришлось садиться на запасных аэродромах.