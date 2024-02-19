Трек тюменки прошли на озере Круглое Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города. Таким образом благотворительный фонд «Благотворение» планировал привлечь внимание девушек к проблеме рака груди. Об этом URA.RU сообщила учредитель и исполнительный директор фонда Ольга Андрейчук.

«Я увидела в интернете видео, где девушка бежала трек в виде гуся. И я подумала, почему бы нам не пробежать трек в виде бюстгальтера. Мы сначала нарисовали большой трек — на 30 километров. Но подумали, что зимой его будет тяжело, возможно, летом пробежим его. Чтобы привлечь больше людей, решили сделать небольшой трек и организовать пешую прогулку. Мы прошли его на озере Круглое», — рассказала корреспонденту агентства Ольга.

К мероприятию присоединились шесть тюменок, они прошли 2,3 километра. По словам учредителя, некоторые жительницы отказались проходить путь из-за морозов. Она добавила, что форма бюстгальтера была выбрана не случайно — фонд помогает женщинам подбирать нижнее белье с учетом индивидуальных особенностей и занимается разработкой специального белья, которое не вредит здоровью. «Нужно разными способами привлекать внимание к проблеме рака груди для того, чтобы женщины вовремя проходили обследование. Чем раньше это выявляется, тем больше шансов на полной излечение», — добавила Ольга.

Фото: БФ «Благотворение» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-212933375_1276