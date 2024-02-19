Суд вынес приговор курганцу, укравшему деньги и бензокосилку

Суд приговорил виновного к лишению свободы
Суд приговорил ранее судимого жителя Кетовского округа Курганской области к 3,5 года лишения свободы за кражу денег и бензокосилки. Об этом сообщается в материалах дела.
«Мужчина признан виновным в двух кражах. Назначить наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте Притобольного районного суда.
В декабре 2023 года виновный украл у потерпевшего деньги, бензокосилку, насос, шлифовальную машинку, 10 метров силового кабеля от сварочного аппарата и мотопомпу. Ранее мужчина уже был судим.
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