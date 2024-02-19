19 февраля 2024

Суд вынес приговор курганцу, укравшему деньги и бензокосилку

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил виновного к лишению свободы Фото:

Суд приговорил ранее судимого жителя Кетовского округа Курганской области к 3,5 года лишения свободы за кражу денег и бензокосилки. Об этом сообщается в материалах дела.

«Мужчина признан виновным в двух кражах. Назначить наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте Притобольного районного суда.

В декабре 2023 года виновный украл у потерпевшего деньги, бензокосилку, насос, шлифовальную машинку, 10 метров силового кабеля от сварочного аппарата и мотопомпу. Ранее мужчина уже был судим.

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Суд приговорил ранее судимого жителя Кетовского округа Курганской области к 3,5 года лишения свободы за кражу денег и бензокосилки. Об этом сообщается в материалах дела. «Мужчина признан виновным в двух кражах. Назначить наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте Притобольного районного суда. В декабре 2023 года виновный украл у потерпевшего деньги, бензокосилку, насос, шлифовальную машинку, 10 метров силового кабеля от сварочного аппарата и мотопомпу. Ранее мужчина уже был судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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