Замгенпрокурора РФ указал тюменским властям на просчеты в сфере тушения пожаров

Сергей Зайцев указал на просчеты прошлых лет и рекомендовал внимательно следить за деньгами, выделенными на обеспечение безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев указал тюменским властям и надзорным ведомствам на их просчеты, совершенные в 2023 году при тушении пожаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«В рамках рабочей поездки в Тюменскую область заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поучаствовал в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он обратил внимание на просчеты, допущенные в организации работы по пожаротушению в 2023 году. В том числе, ненадлежащее состояние инвентаря, отсутствие защитных полос, неготовность пожарных водоемов», — рассказали в пресс-службе.

Сергей Зайцев также отметил, что в настоящее время в Казанском, Тюменском и Исетском районах все еще не обустроены пожарные водоемы, не расчищены минполосы, не убраны несанкционированные свалки. При этом в Тюменской области под угрозой перехода на них природных пожаров находятся свыше 800 населенных пунктов. Чтобы не допустить трагедий необходимо принять дополнительные меры по уборке сухой травы, мусора и обустройству лесных дорог.

Также замгенпрокурора заявил, что регион должен подготовиться к сезону паводков. Также рекомендовано обеспечить контроль за расходованием 1,3 млрд рублей, выделенных на содержание и ремонт гидротехнических сооружений.

Ранее URA.RU писало, что для подготовки к пожароопасному сезону в Тюменской области пройдут тренировки по эвакуации. В регионе также ведется профилактика накануне сезона паводков: в Ишиме, несколько лет назад пострадавшем от наводнения, проводят беседы с жителями и очищают русла рек.