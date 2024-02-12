12 февраля 2024

В Тюменской области эвакуируют города и села

В Тюменской области пройдут учебные эвакуации для подготовки к сезону пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В Тюменской области ущерб от природных пожаров в 2023 году составил 298 млн рублей Фото:

В 20 районах и шести городах Тюменской области пройдут учебные эвакуации, призванные отработать действия в случае возникновения природных пожаров. Об этом стало известно журналистам. Мероприятия состоятся до 1 марта.

«Тюменские власти в течение двух недель — до 1 марта, проведут эвакуацию городов и сел. В учебных тренировках будут задействованы 26 муниципалитетов: 20 районов и шесть городов. Учения пройдут в целях подготовки к пожароопасному периоду 2024 года», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Подробности того, как будут проходить учения, согласуют в ближайшее время. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев внес ряд предложений, при реализации которых можно повысить уровень защищенности от природных пожаров. В частности, в список вошли и практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 20 районах и шести городах Тюменской области пройдут учебные эвакуации, призванные отработать действия в случае возникновения природных пожаров. Об этом стало известно журналистам. Мероприятия состоятся до 1 марта. «Тюменские власти в течение двух недель — до 1 марта, проведут эвакуацию городов и сел. В учебных тренировках будут задействованы 26 муниципалитетов: 20 районов и шесть городов. Учения пройдут в целях подготовки к пожароопасному периоду 2024 года», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Подробности того, как будут проходить учения, согласуют в ближайшее время. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев внес ряд предложений, при реализации которых можно повысить уровень защищенности от природных пожаров. В частности, в список вошли и практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...