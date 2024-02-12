В Тюменской области эвакуируют города и села

В 20 районах и шести городах Тюменской области пройдут учебные эвакуации, призванные отработать действия в случае возникновения природных пожаров. Об этом стало известно журналистам. Мероприятия состоятся до 1 марта.
«Тюменские власти в течение двух недель — до 1 марта, проведут эвакуацию городов и сел. В учебных тренировках будут задействованы 26 муниципалитетов: 20 районов и шесть городов. Учения пройдут в целях подготовки к пожароопасному периоду 2024 года», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Подробности того, как будут проходить учения, согласуют в ближайшее время. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев внес ряд предложений, при реализации которых можно повысить уровень защищенности от природных пожаров. В частности, в список вошли и практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей.
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