В Тюмени выросла заболеваемость коронавирусом

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Однако в регионе наблюдается снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ Фото:

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость коронавирусом на 9,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако в регионе наблюдается снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

«Показатель заболеваемости COVID-19 составил 18,3 на 100 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 9,7%. Заболеваемость преимущественно протекает в форме ОРВИ», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что с 12 по 18 февраля снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 11,4%. Специалисты рекомендуют при первых симптомах инфекции обращаться в больницу.

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В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость коронавирусом на 9,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако в регионе наблюдается снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ. «Показатель заболеваемости COVID-19 составил 18,3 на 100 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 9,7%. Заболеваемость преимущественно протекает в форме ОРВИ», — сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что с 12 по 18 февраля снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 11,4%. Специалисты рекомендуют при первых симптомах инфекции обращаться в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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