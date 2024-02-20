В Тюмени выросла заболеваемость коронавирусом

Однако в регионе наблюдается снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость коронавирусом на 9,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако в регионе наблюдается снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

«Показатель заболеваемости COVID-19 составил 18,3 на 100 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 9,7%. Заболеваемость преимущественно протекает в форме ОРВИ», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что с 12 по 18 февраля снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 11,4%. Специалисты рекомендуют при первых симптомах инфекции обращаться в больницу.