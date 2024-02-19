Транспортное обслуживание населения ЯНАО приведут к единому стандарту

В Ямало-Ненецком автономном округе введут единый стандарт транспортного обслуживания населения. Об этом рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.
«Благодаря стандарту пассажирские перевозки станут безопаснее и комфортнее. Это касается обновления транспорта, который будет соответствовать современным стандартам и позволит комфортно передвигаться всем категориям ямальцев, внедрения карты „Морошка“ для оплаты проезда и создания гибкой и комфортной маршрутной сети», — приводит слова Стихина портал правительства округа.
Стандарт транспортного обслуживания вводится по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Соответствующий документ вступит в силу 1 марта.
Ранее URA.RU сообщало о планах по развитию и реконструкции транспортной отрасли ЯНАО. В текущем году власти Ямала планируют вложить в отрасль 52 млрд рублей.
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