19 февраля 2024

Транспортное обслуживание населения ЯНАО приведут к единому стандарту

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
Единый стандарт коснется обновления транспорта Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе введут единый стандарт транспортного обслуживания населения. Об этом рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

«Благодаря стандарту пассажирские перевозки станут безопаснее и комфортнее. Это касается обновления транспорта, который будет соответствовать современным стандартам и позволит комфортно передвигаться всем категориям ямальцев, внедрения карты „Морошка“ для оплаты проезда и создания гибкой и комфортной маршрутной сети», — приводит слова Стихина портал правительства округа.

Стандарт транспортного обслуживания вводится по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Соответствующий документ вступит в силу 1 марта.

Ранее URA.RU сообщало о планах по развитию и реконструкции транспортной отрасли ЯНАО. В текущем году власти Ямала планируют вложить в отрасль 52 млрд рублей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе введут единый стандарт транспортного обслуживания населения. Об этом рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин. «Благодаря стандарту пассажирские перевозки станут безопаснее и комфортнее. Это касается обновления транспорта, который будет соответствовать современным стандартам и позволит комфортно передвигаться всем категориям ямальцев, внедрения карты „Морошка“ для оплаты проезда и создания гибкой и комфортной маршрутной сети», — приводит слова Стихина портал правительства округа. Стандарт транспортного обслуживания вводится по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Соответствующий документ вступит в силу 1 марта. Ранее URA.RU сообщало о планах по развитию и реконструкции транспортной отрасли ЯНАО. В текущем году власти Ямала планируют вложить в отрасль 52 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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