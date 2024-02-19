Развитие транспортной отрасли обойдется бюджету ЯНАО в 52 млрд рублей

20 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

На развитие отрасли в 2024 году власти Ямала направят 52 млрд 354 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этом году власти Ямала намерены направить более 52 млрд рублей на развитие дорожной сети округа, авиасообщений между населенными пунктами, закупку спецавтотранспорта для аэропортов и другие цели. Реконструкция транспортной отрасли будет финансироваться из средств окружного бюджета, следует из документации, опубликованной на сайте правительства ЯНАО. Как указывается в паспорте государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», на развитие отрасли в 2024 году власти Ямала направят 52 млрд 354 млн. Объем налоговых отчислений составит 5,4 млрд рублей. Прирост протяженности автомобильных трасс регионального или межмуниципального, а также местного значения составит 162,1 км. Предполагается, что развитие дорожной сети поможет формированию единого экономического пространства в округе. Вместе с изменениями программа утверждена постановлением окружного правительства от 19 февраля 2024 года. Предполагается, что через аэропорты Ямало-Ненецкого автономного округа в течение года авиакомпании перевезут не менее одного млн 915 человек. Будут закупаться спецавтотранспорт и спецоборудование для аэропортов Ямала — всего 11 единиц. По субсидируемым воздушным маршрутам перевезут 746 тысяч человек. При этом не предполагается выделение в 2024 и 2025 годах средств на исполнение условий концессионного соглашения по строительству аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое. Программа действует в ЯНАО с 2013 по 2030 годы. Общий объем финансирования — 377 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО «Новапорт-Проект». Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году власти Ямала намерены направить более 52 млрд рублей на развитие дорожной сети округа, авиасообщений между населенными пунктами, закупку спецавтотранспорта для аэропортов и другие цели. Реконструкция транспортной отрасли будет финансироваться из средств окружного бюджета, следует из документации, опубликованной на сайте правительства ЯНАО. Как указывается в паспорте государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», на развитие отрасли в 2024 году власти Ямала направят 52 млрд 354 млн. Объем налоговых отчислений составит 5,4 млрд рублей. Прирост протяженности автомобильных трасс регионального или межмуниципального, а также местного значения составит 162,1 км. Предполагается, что развитие дорожной сети поможет формированию единого экономического пространства в округе. Вместе с изменениями программа утверждена постановлением окружного правительства от 19 февраля 2024 года. Предполагается, что через аэропорты Ямало-Ненецкого автономного округа в течение года авиакомпании перевезут не менее одного млн 915 человек. Будут закупаться спецавтотранспорт и спецоборудование для аэропортов Ямала — всего 11 единиц. По субсидируемым воздушным маршрутам перевезут 746 тысяч человек. При этом не предполагается выделение в 2024 и 2025 годах средств на исполнение условий концессионного соглашения по строительству аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое. Программа действует в ЯНАО с 2013 по 2030 годы. Общий объем финансирования — 377 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО «Новапорт-Проект». Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей.