Развитие транспортной отрасли обойдется бюджету ЯНАО в 52 млрд рублей

В этом году власти Ямала намерены направить более 52 млрд рублей на развитие дорожной сети округа, авиасообщений между населенными пунктами, закупку спецавтотранспорта для аэропортов и другие цели. Реконструкция транспортной отрасли будет финансироваться из средств окружного бюджета, следует из документации, опубликованной на сайте правительства ЯНАО.
Как указывается в паспорте государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», на развитие отрасли в 2024 году власти Ямала направят 52 млрд 354 млн. Объем налоговых отчислений составит 5,4 млрд рублей. Прирост протяженности автомобильных трасс регионального или межмуниципального, а также местного значения составит 162,1 км. Предполагается, что развитие дорожной сети поможет формированию единого экономического пространства в округе. Вместе с изменениями программа утверждена постановлением окружного правительства от 19 февраля 2024 года.
Предполагается, что через аэропорты Ямало-Ненецкого автономного округа в течение года авиакомпании перевезут не менее одного млн 915 человек. Будут закупаться спецавтотранспорт и спецоборудование для аэропортов Ямала — всего 11 единиц. По субсидируемым воздушным маршрутам перевезут 746 тысяч человек. При этом не предполагается выделение в 2024 и 2025 годах средств на исполнение условий концессионного соглашения по строительству аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое.
Программа действует в ЯНАО с 2013 по 2030 годы. Общий объем финансирования — 377 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО «Новапорт-Проект». Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей.
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