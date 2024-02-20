Шумков анонсировал стройки новых объектов в округе Курганской области. Фото

20 февраля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, в Мокроусовском округе ежегодно будут появляться новые объекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области каждый год будут появляться новые объекты и дороги. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил местным жителям, поздравив их со 100-летием округа. «С каждым годом Мокроусовский округ будет прирастать обновленными социальными объектами, километрами дорог и новыми уютными местами для отдыха и занятий спортом. А с приходом газа в рамках реализации программы газификации Курганской области на 2021—2025 годы, уверен, экономика тоже будет развиваться быстрее и качественнее», — цитируют губернатора на сайте областного правительства. Он отметил, что за последние годы в округе благоустроили региональную трассу и другие дороги, отремонтировали ДЮСШ, больницу, ФАПы, Дом культуры и центральный стадион, школы и детсады. Помимо этого была построена централизованная система водоснабжения с водоочисткой в Мокроусово. На мероприятие, посвященное юбилею, приехал замгубернатора Сергей Гаврин. Он также поздравил местных жителей со 100-летием округа. Областное правительство на мероприятии представлял замгубернатора Сергей Гаврин Фото: пресс-служба правительства Курганской области На мероприятии жителей округа наградили за вклад в его развитие Фото: пресс-служба правительства Курганской области

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области каждый год будут появляться новые объекты и дороги. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил местным жителям, поздравив их со 100-летием округа. «С каждым годом Мокроусовский округ будет прирастать обновленными социальными объектами, километрами дорог и новыми уютными местами для отдыха и занятий спортом. А с приходом газа в рамках реализации программы газификации Курганской области на 2021—2025 годы, уверен, экономика тоже будет развиваться быстрее и качественнее», — цитируют губернатора на сайте областного правительства. Он отметил, что за последние годы в округе благоустроили региональную трассу и другие дороги, отремонтировали ДЮСШ, больницу, ФАПы, Дом культуры и центральный стадион, школы и детсады. Помимо этого была построена централизованная система водоснабжения с водоочисткой в Мокроусово. На мероприятие, посвященное юбилею, приехал замгубернатора Сергей Гаврин. Он также поздравил местных жителей со 100-летием округа.