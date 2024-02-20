Шумков анонсировал стройки новых объектов в округе Курганской области. Фото

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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, в Мокроусовском округе ежегодно будут появляться новые объекты Фото:

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области каждый год будут появляться новые объекты и дороги. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил местным жителям, поздравив их со 100-летием округа.

«С каждым годом Мокроусовский округ будет прирастать обновленными социальными объектами, километрами дорог и новыми уютными местами для отдыха и занятий спортом. А с приходом газа в рамках реализации программы газификации Курганской области на 2021—2025 годы, уверен, экономика тоже будет развиваться быстрее и качественнее», — цитируют губернатора на сайте областного правительства.

Он отметил, что за последние годы в округе благоустроили региональную трассу и другие дороги, отремонтировали ДЮСШ, больницу, ФАПы, Дом культуры и центральный стадион, школы и детсады. Помимо этого была построена централизованная система водоснабжения с водоочисткой в Мокроусово. На мероприятие, посвященное юбилею, приехал замгубернатора Сергей Гаврин. Он также поздравил местных жителей со 100-летием округа.

Областное правительство на мероприятии представлял замгубернатора Сергей Гаврин
Областное правительство на мероприятии представлял замгубернатора Сергей Гаврин
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На мероприятии жителей округа наградили за вклад в его развитие
На мероприятии жителей округа наградили за вклад в его развитие
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В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области каждый год будут появляться новые объекты и дороги. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил местным жителям, поздравив их со 100-летием округа. «С каждым годом Мокроусовский округ будет прирастать обновленными социальными объектами, километрами дорог и новыми уютными местами для отдыха и занятий спортом. А с приходом газа в рамках реализации программы газификации Курганской области на 2021—2025 годы, уверен, экономика тоже будет развиваться быстрее и качественнее», — цитируют губернатора на сайте областного правительства. Он отметил, что за последние годы в округе благоустроили региональную трассу и другие дороги, отремонтировали ДЮСШ, больницу, ФАПы, Дом культуры и центральный стадион, школы и детсады. Помимо этого была построена централизованная система водоснабжения с водоочисткой в Мокроусово. На мероприятие, посвященное юбилею, приехал замгубернатора Сергей Гаврин. Он также поздравил местных жителей со 100-летием округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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