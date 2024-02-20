20 февраля 2024

Боец Кадет рассказал, как скрываются от украинских дронов на курганской БМП-3. Видео

Курганские БМП-3 атакуют позиции ВСУ по ночам, чтобы не попасться на дроны ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Экипажи БМП-3 работают по ночам, чтобы не попадаться дронам ВСУ Фото:
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Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», стараются работать по позициям ВСУ в ночное и утреннее время, чтобы не попадаться на дроны. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Кадет из 85-й бригады Южного военного округа.

«Днем „птички“ (дроны) смотрят, наблюдают. Приходится утром и ночью выполнять боевые задачи. У нас хороший и быстрый водитель-механик. Долго не задерживаемся на позициях. Приехали, отработали и уехали», — рассказал военнослужащий. Видео работы экипажа бронемашины на артемовском направлении опубликовано в telegram-канале «Рядовой на передовой».

Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ на курганских БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradley в зоне спецоперации. Вскрыть опорный пункт ВСУ бронегруппе помогли разведчики с использованием БпЛА. Также сообщалось, что экипажи БМП-3 уничтожили позиции украинских солдат. После атаки бронемашин бойцы ВСУ бросили оружие и спасались бегством.

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Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», стараются работать по позициям ВСУ в ночное и утреннее время, чтобы не попадаться на дроны. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Кадет из 85-й бригады Южного военного округа. «Днем „птички“ (дроны) смотрят, наблюдают. Приходится утром и ночью выполнять боевые задачи. У нас хороший и быстрый водитель-механик. Долго не задерживаемся на позициях. Приехали, отработали и уехали», — рассказал военнослужащий. Видео работы экипажа бронемашины на артемовском направлении опубликовано в telegram-канале «Рядовой на передовой». Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ на курганских БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradley в зоне спецоперации. Вскрыть опорный пункт ВСУ бронегруппе помогли разведчики с использованием БпЛА. Также сообщалось, что экипажи БМП-3 уничтожили позиции украинских солдат. После атаки бронемашин бойцы ВСУ бросили оружие и спасались бегством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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