Боец Кадет рассказал, как скрываются от украинских дронов на курганской БМП-3. Видео

Курганские БМП-3 атакуют позиции ВСУ по ночам, чтобы не попасться на дроны ВСУ

21 февраля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Экипажи БМП-3 работают по ночам, чтобы не попадаться дронам ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», стараются работать по позициям ВСУ в ночное и утреннее время, чтобы не попадаться на дроны. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Кадет из 85-й бригады Южного военного округа. «Днем „птички“ (дроны) смотрят, наблюдают. Приходится утром и ночью выполнять боевые задачи. У нас хороший и быстрый водитель-механик. Долго не задерживаемся на позициях. Приехали, отработали и уехали», — рассказал военнослужащий. Видео работы экипажа бронемашины на артемовском направлении опубликовано в telegram-канале «Рядовой на передовой». Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ на курганских БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradley в зоне спецоперации. Вскрыть опорный пункт ВСУ бронегруппе помогли разведчики с использованием БпЛА. Также сообщалось, что экипажи БМП-3 уничтожили позиции украинских солдат. После атаки бронемашин бойцы ВСУ бросили оружие и спасались бегством.

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», стараются работать по позициям ВСУ в ночное и утреннее время, чтобы не попадаться на дроны. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Кадет из 85-й бригады Южного военного округа. «Днем „птички“ (дроны) смотрят, наблюдают. Приходится утром и ночью выполнять боевые задачи. У нас хороший и быстрый водитель-механик. Долго не задерживаемся на позициях. Приехали, отработали и уехали», — рассказал военнослужащий. Видео работы экипажа бронемашины на артемовском направлении опубликовано в telegram-канале «Рядовой на передовой». Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ на курганских БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradley в зоне спецоперации. Вскрыть опорный пункт ВСУ бронегруппе помогли разведчики с использованием БпЛА. Также сообщалось, что экипажи БМП-3 уничтожили позиции украинских солдат. После атаки бронемашин бойцы ВСУ бросили оружие и спасались бегством.