В ЯНАО будут судить бывшего уголовника, обвиняемого в убийстве

Расследование бытового убийства завершено Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьский горсуд (ЯНАО) направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. В ходе драки 2 января гость ударил ножом своего собутыльника. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый привлекался к уголовной ответственности несколько раз, сообщает СУ СК округа.

«По данным следствия, 2 января 2024 года в Ноябрьске в квартире между двумя мужчинами, накануне совместно употребивших спиртное, произошел конфликт. В ходе драки 40-летний гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте».

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО бывшая уголовница зарезала мужчину из-за ссоры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего