20 февраля 2024

В ЯНАО будут судить бывшего уголовника, обвиняемого в убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Расследование бытового убийства завершено Фото:

В Ноябрьский горсуд (ЯНАО) направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. В ходе драки 2 января гость ударил ножом своего собутыльника. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый привлекался к уголовной ответственности несколько раз, сообщает СУ СК округа.

«По данным следствия, 2 января 2024 года в Ноябрьске в квартире между двумя мужчинами, накануне совместно употребивших спиртное, произошел конфликт. В ходе драки 40-летний гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте».

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО бывшая уголовница зарезала мужчину из-за ссоры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

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В Ноябрьский горсуд (ЯНАО) направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. В ходе драки 2 января гость ударил ножом своего собутыльника. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый привлекался к уголовной ответственности несколько раз, сообщает СУ СК округа. «По данным следствия, 2 января 2024 года в Ноябрьске в квартире между двумя мужчинами, накануне совместно употребивших спиртное, произошел конфликт. В ходе драки 40-летний гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном в сети «ВКонтакте». Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО бывшая уголовница зарезала мужчину из-за ссоры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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