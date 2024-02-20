В селе Вагай Тюменской области проведут капитальный ремонт предаварийной дамбы

Дамбу укрепят и расширят (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В селе Вагай (Тюменская область) проведут реконструкцию дамбы, которая находится в предаварийном состоянии. В случае прорыва сооружения в зоне ЧС окажутся более сотни людей и два десятка домов. Информация представлена в проектной документации по объекту.

«Проектом предусматривается реконструкция противопаводковой дамбы в селе Вагай, общей протяженностью 880 метров, находящейся в предаварийном состоянии. Начальная цена — 91 364 020 рублей. При аварии на дамбе зона затопления составит 15,6 га, средняя глубина — два метра. В данной зоне находятся жилые дома (21 объект), нежилые строения, МУП ЖКХ „Вагай“, автомобильные дороги и ЛЭП. Общая численность постоянно проживающего населения — 105 человек», — следует из проектной документации.

Обследование дамбы, на основе которого будут проводиться работы, проходило в 2021 году. Тогда специалисты нашли ряд дефектов сооружения. А именно: просадки грунта и трещины. По заключению экспертов, объект требовал срочного капремонта и находился в неработоспособном состоянии.

Чтобы улучшить ситуацию, на дамбе проведут досыпку, укрепление откосов, расширят ее гребень. Работы должны быть закончены до 10 октября. Их исполнитель пока не определен, проходит подача заявок.

Как сообщало URA.RU, в Тюменской области проходят и другие противопаводковые мероприятия. В частности, в Ишиме, пережившем сильные наводнения в 2016 и 2017 годах, расчистят русло реки Мергеньки. Кроме того, ранее замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев заявил, что регион должен подготовиться к сезону паводков и проконтролировать расходование 1,3 млрд рублей, выделенных на содержание и ремонт гидротехнических сооружений.