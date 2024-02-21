Тюменские флористы предупредили о повышении цен на цветы

Стоимость цветов к 8 Марта в Тюмени вырастет на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, букет, цветы, герберы
Стоимость цветов к 8 Марта в Тюмени изменится на 20% Фото:

В преддверии 8 Марта цены на цветы в Тюмени вырастут в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в салоне «7 роз». Там также добавили, что в канун праздников, стоимость вырастет еще на 5%.

«Цветы начали дорожать еще за два месяца до праздника. Ориентировочно цена выросла на 20%. Ближе к 8 Марта стоимость изменится еще на процентов пять», — сообщили в салоне «7 роз».

Там отметили, что окончательная цена будет зависеть от сортов цветов и стран-поставщиков. Самые востребованные цветы к 8 Марта — тюльпаны и розы, цены на них будут колебаться сильнее всего.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать тюльпаны. В преддверии Международного женского дня стоимость одного цветка доходит до 150 рублей.

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В преддверии 8 Марта цены на цветы в Тюмени вырастут в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в салоне «7 роз». Там также добавили, что в канун праздников, стоимость вырастет еще на 5%. «Цветы начали дорожать еще за два месяца до праздника. Ориентировочно цена выросла на 20%. Ближе к 8 Марта стоимость изменится еще на процентов пять», — сообщили в салоне «7 роз». Там отметили, что окончательная цена будет зависеть от сортов цветов и стран-поставщиков. Самые востребованные цветы к 8 Марта — тюльпаны и розы, цены на них будут колебаться сильнее всего. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать тюльпаны. В преддверии Международного женского дня стоимость одного цветка доходит до 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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