Тюменские флористы предупредили о повышении цен на цветы

Стоимость цветов к 8 Марта в Тюмени вырастет на 20%

Стоимость цветов к 8 Марта в Тюмени изменится на 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии 8 Марта цены на цветы в Тюмени вырастут в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в салоне «7 роз». Там также добавили, что в канун праздников, стоимость вырастет еще на 5%.

«Цветы начали дорожать еще за два месяца до праздника. Ориентировочно цена выросла на 20%. Ближе к 8 Марта стоимость изменится еще на процентов пять», — сообщили в салоне «7 роз».

Там отметили, что окончательная цена будет зависеть от сортов цветов и стран-поставщиков. Самые востребованные цветы к 8 Марта — тюльпаны и розы, цены на них будут колебаться сильнее всего.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать тюльпаны. В преддверии Международного женского дня стоимость одного цветка доходит до 150 рублей.