Тюменские флористы предупредили о повышении цен на цветы

В преддверии 8 Марта цены на цветы в Тюмени вырастут в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в салоне «7 роз». Там также добавили, что в канун праздников, стоимость вырастет еще на 5%.
«Цветы начали дорожать еще за два месяца до праздника. Ориентировочно цена выросла на 20%. Ближе к 8 Марта стоимость изменится еще на процентов пять», — сообщили в салоне «7 роз».
Там отметили, что окончательная цена будет зависеть от сортов цветов и стран-поставщиков. Самые востребованные цветы к 8 Марта — тюльпаны и розы, цены на них будут колебаться сильнее всего.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать тюльпаны. В преддверии Международного женского дня стоимость одного цветка доходит до 150 рублей.
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