Прокуратура заставит тюменские власти построить тротуар

В поселке Боровском по требованию прокуратуры обустроят пешеходные дорожки

22 февраля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

На благоустройство пешеходной зоны администрации Тюменского района дали 12 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Тюменского района по требованию прокуратуры будет вынуждена построить тротуар на улице Октябрьской. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной местной жительницы о том, что ее дети идут в школу по дороге, не оборудованной тротуарами. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, суд требования поддержал», — говорится в сообщении. Сообщается также, что улица должна быть оборудована тротуарами по обе стороны от проезжей части. На их обустройство администрации Тюменского района отведено 12 месяцев. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.

Администрация Тюменского района по требованию прокуратуры будет вынуждена построить тротуар на улице Октябрьской. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной местной жительницы о том, что ее дети идут в школу по дороге, не оборудованной тротуарами. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, суд требования поддержал», — говорится в сообщении. Сообщается также, что улица должна быть оборудована тротуарами по обе стороны от проезжей части. На их обустройство администрации Тюменского района отведено 12 месяцев. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.