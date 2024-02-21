21 февраля 2024

Прокуратура заставит тюменские власти построить тротуар

В поселке Боровском по требованию прокуратуры обустроят пешеходные дорожки
© Служба новостей «URA.RU»
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На благоустройство пешеходной зоны администрации Тюменского района дали 12 месяцев Фото:

Администрация Тюменского района по требованию прокуратуры будет вынуждена построить тротуар на улице Октябрьской. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной местной жительницы о том, что ее дети идут в школу по дороге, не оборудованной тротуарами. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, суд требования поддержал», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что улица должна быть оборудована тротуарами по обе стороны от проезжей части. На их обустройство администрации Тюменского района отведено 12 месяцев. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.

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Администрация Тюменского района по требованию прокуратуры будет вынуждена построить тротуар на улице Октябрьской. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной местной жительницы о том, что ее дети идут в школу по дороге, не оборудованной тротуарами. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, суд требования поддержал», — говорится в сообщении. Сообщается также, что улица должна быть оборудована тротуарами по обе стороны от проезжей части. На их обустройство администрации Тюменского района отведено 12 месяцев. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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