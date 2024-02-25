Шадринский гонщик Константин Коленкин получил травмы в результате жесткого падения во время заезда на Кубке России по мотогонкам в Уфе. Об этом сообщается в группе фанатов ледового спидвея во «ВКонтакте».
«25 февраля на Кубке России Константин Коленкин в 40-м заезде допустил падение», — сообщается в группе фанатов спидвея «ice gladiators FC» во «ВКонтакте». Коленкин обратился в больницу. Врач диагностировал многочисленные травмы, в том числе несколько переломов, однако от госпитализации спортсмен отказался. Фанаты пожелали гонщику скорейшего выздоровления.
Ошибку шадринский спортсмен допустил во время заключительного заезда, из-за чего лишился шанса на победу. Коленкин с результатом 27 очков занял второе место. Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Хомицевич, который за два дня гонок набрал 28 очков из 30 возможных. В соревновании Шадринск помимо Коленкина представляли еще два гонщика команды «Торпедо — ШААЗ» Матвей Волков и Владислав Мартьянов.
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