25 февраля 2024
24 февраля 2024

Курганский гонщик попал в больницу после падения на соревнованиях. Видео

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Гонщик Константин Коленкин из Шадринска допустил падение на Кубке России в Уфе (фото из архива) Фото:

Шадринский гонщик Константин Коленкин получил травмы в результате жесткого падения во время заезда на Кубке России по мотогонкам в Уфе. Об этом сообщается в группе фанатов ледового спидвея во «ВКонтакте».

«25 февраля на Кубке России Константин Коленкин в 40-м заезде допустил падение», — сообщается в группе фанатов спидвея «ice gladiators FC» во «ВКонтакте». Коленкин обратился в больницу. Врач диагностировал многочисленные травмы, в том числе несколько переломов, однако от госпитализации спортсмен отказался. Фанаты пожелали гонщику скорейшего выздоровления.

Ошибку шадринский спортсмен допустил во время заключительного заезда, из-за чего лишился шанса на победу. Коленкин с результатом 27 очков занял второе место. Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Хомицевич, который за два дня гонок набрал 28 очков из 30 возможных. В соревновании Шадринск помимо Коленкина представляли еще два гонщика команды «Торпедо — ШААЗ» Матвей Волков и Владислав Мартьянов.

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Шадринский гонщик Константин Коленкин получил травмы в результате жесткого падения во время заезда на Кубке России по мотогонкам в Уфе. Об этом сообщается в группе фанатов ледового спидвея во «ВКонтакте». «25 февраля на Кубке России Константин Коленкин в 40-м заезде допустил падение», — сообщается в группе фанатов спидвея «ice gladiators FC» во «ВКонтакте». Коленкин обратился в больницу. Врач диагностировал многочисленные травмы, в том числе несколько переломов, однако от госпитализации спортсмен отказался. Фанаты пожелали гонщику скорейшего выздоровления. Ошибку шадринский спортсмен допустил во время заключительного заезда, из-за чего лишился шанса на победу. Коленкин с результатом 27 очков занял второе место. Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Хомицевич, который за два дня гонок набрал 28 очков из 30 возможных. В соревновании Шадринск помимо Коленкина представляли еще два гонщика команды «Торпедо — ШААЗ» Матвей Волков и Владислав Мартьянов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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