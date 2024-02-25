Курганский гонщик попал в больницу после падения на соревнованиях. Видео

26 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Гонщик Константин Коленкин из Шадринска допустил падение на Кубке России в Уфе (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Шадринский гонщик Константин Коленкин получил травмы в результате жесткого падения во время заезда на Кубке России по мотогонкам в Уфе. Об этом сообщается в группе фанатов ледового спидвея во «ВКонтакте». «25 февраля на Кубке России Константин Коленкин в 40-м заезде допустил падение», — сообщается в группе фанатов спидвея «ice gladiators FC» во «ВКонтакте». Коленкин обратился в больницу. Врач диагностировал многочисленные травмы, в том числе несколько переломов, однако от госпитализации спортсмен отказался. Фанаты пожелали гонщику скорейшего выздоровления. Ошибку шадринский спортсмен допустил во время заключительного заезда, из-за чего лишился шанса на победу. Коленкин с результатом 27 очков занял второе место. Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Хомицевич, который за два дня гонок набрал 28 очков из 30 возможных. В соревновании Шадринск помимо Коленкина представляли еще два гонщика команды «Торпедо — ШААЗ» Матвей Волков и Владислав Мартьянов.

Шадринский гонщик Константин Коленкин получил травмы в результате жесткого падения во время заезда на Кубке России по мотогонкам в Уфе. Об этом сообщается в группе фанатов ледового спидвея во «ВКонтакте». «25 февраля на Кубке России Константин Коленкин в 40-м заезде допустил падение», — сообщается в группе фанатов спидвея «ice gladiators FC» во «ВКонтакте». Коленкин обратился в больницу. Врач диагностировал многочисленные травмы, в том числе несколько переломов, однако от госпитализации спортсмен отказался. Фанаты пожелали гонщику скорейшего выздоровления. Ошибку шадринский спортсмен допустил во время заключительного заезда, из-за чего лишился шанса на победу. Коленкин с результатом 27 очков занял второе место. Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Хомицевич, который за два дня гонок набрал 28 очков из 30 возможных. В соревновании Шадринск помимо Коленкина представляли еще два гонщика команды «Торпедо — ШААЗ» Матвей Волков и Владислав Мартьянов.