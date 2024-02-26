Тюменец из сериала «Слово пацана» признался в проблемах с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Лев Зулькарнаев (слева на фото) рассказал, что однажды не смог сыграть в спектакле из-за сильного опьянения Фото:

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал во время youtube-шоу «Вписка».

«Я минимизировал отношения с алкоголем, раньше его было больше. Сейчас из-за работы меньше. Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю. Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили», — поделился Лев Зулькарнаев в интервью.

Как признался тюменец, срыв произошел из-за расставания с девушкой. Ранее URA.RU писало, что о своем участии в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» тюменский актер узнал во время посещения церкви.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал во время youtube-шоу «Вписка». «Я минимизировал отношения с алкоголем, раньше его было больше. Сейчас из-за работы меньше. Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю. Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили», — поделился Лев Зулькарнаев в интервью. Как признался тюменец, срыв произошел из-за расставания с девушкой. Ранее URA.RU писало, что о своем участии в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» тюменский актер узнал во время посещения церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...