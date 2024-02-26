Тюменец из сериала «Слово пацана» признался в проблемах с алкоголем

26 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Лев Зулькарнаев (слева на фото) рассказал, что однажды не смог сыграть в спектакле из-за сильного опьянения Фото: пресс-служба «Ростелеком» Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал во время youtube-шоу «Вписка». «Я минимизировал отношения с алкоголем, раньше его было больше. Сейчас из-за работы меньше. Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю. Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили», — поделился Лев Зулькарнаев в интервью. Как признался тюменец, срыв произошел из-за расставания с девушкой. Ранее URA.RU писало, что о своем участии в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» тюменский актер узнал во время посещения церкви.

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал во время youtube-шоу «Вписка». «Я минимизировал отношения с алкоголем, раньше его было больше. Сейчас из-за работы меньше. Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю. Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили», — поделился Лев Зулькарнаев в интервью. Как признался тюменец, срыв произошел из-за расставания с девушкой. Ранее URA.RU писало, что о своем участии в культовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» тюменский актер узнал во время посещения церкви.