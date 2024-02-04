Тюменец из «Слово пацана» узнал, что его взяли на роль, после молитвы

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев узнал о том, что его взяли на роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» после того, как посетил литургию в храме. Об этом молодой человек рассказал в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».
«Я пришел на рядовой кастинг. Записали пробы. Два дубля и я ушел. И дальше я пришел в храм на литургию, мы отслужили службу и в трапезной я встретил кастинг-директора. Я у нее спросил: „Что там, как?“. Она сказала, что все отлично», — рассказал актер во время интервью.
Ранее URA.RU писало, что учительница Зулькарнаева рассказала о том, каким парень был в школе. По ее словам, будущая звезда прилежно учился, и был ближе к «чушпанам», чем к «пацанам». Позднее это подтвердил и сам артист.
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