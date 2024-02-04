04 февраля 2024

Тюменец из «Слово пацана» узнал, что его взяли на роль, после молитвы

Лев Зулькарнаев из «Слово пацана» узнал об участии в сериале после литургии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
О своей звездной роли Зулькарнаев узнал после литургии в храме Фото:

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев узнал о том, что его взяли на роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» после того, как посетил литургию в храме. Об этом молодой человек рассказал в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я пришел на рядовой кастинг. Записали пробы. Два дубля и я ушел. И дальше я пришел в храм на литургию, мы отслужили службу и в трапезной я встретил кастинг-директора. Я у нее спросил: „Что там, как?“. Она сказала, что все отлично», — рассказал актер во время интервью.

Ранее URA.RU писало, что учительница Зулькарнаева рассказала о том, каким парень был в школе. По ее словам, будущая звезда прилежно учился, и был ближе к «чушпанам», чем к «пацанам». Позднее это подтвердил и сам артист.

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Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев узнал о том, что его взяли на роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» после того, как посетил литургию в храме. Об этом молодой человек рассказал в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте». «Я пришел на рядовой кастинг. Записали пробы. Два дубля и я ушел. И дальше я пришел в храм на литургию, мы отслужили службу и в трапезной я встретил кастинг-директора. Я у нее спросил: „Что там, как?“. Она сказала, что все отлично», — рассказал актер во время интервью. Ранее URA.RU писало, что учительница Зулькарнаева рассказала о том, каким парень был в школе. По ее словам, будущая звезда прилежно учился, и был ближе к «чушпанам», чем к «пацанам». Позднее это подтвердил и сам артист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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