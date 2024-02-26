Житель ЯНАО поймал в реке 76 рыб. Фото

27 февраля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Основное количество пойманных рыб — язь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель ЯНАО поймал 25 февраля на рыбалке 76 рыб. Он уточнил, что лучше всего ловился язь. «Были сегодня на слиянии! Прибыли на реку к 08:00, уехали в 13:30. Активный клев был с 12:00 до 13:00! Итог 76 хвостов — 90% процентов язь и подъязок. Отец поймал редкую рыбу для слияния — окуня», — указал рыболов в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.

Житель ЯНАО поймал 25 февраля на рыбалке 76 рыб. Он уточнил, что лучше всего ловился язь. «Были сегодня на слиянии! Прибыли на реку к 08:00, уехали в 13:30. Активный клев был с 12:00 до 13:00! Итог 76 хвостов — 90% процентов язь и подъязок. Отец поймал редкую рыбу для слияния — окуня», — указал рыболов в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.