Основное количество пойманных рыб — язь
Житель ЯНАО поймал 25 февраля на рыбалке 76 рыб. Он уточнил, что лучше всего ловился язь.
«Были сегодня на слиянии! Прибыли на реку к 08:00, уехали в 13:30. Активный клев был с 12:00 до 13:00! Итог 76 хвостов — 90% процентов язь и подъязок. Отец поймал редкую рыбу для слияния — окуня», — указал рыболов в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск».
Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.
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