26 февраля 2024
25 февраля 2024

Житель ЯНАО поймал в реке 76 рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, рыбаки, улов, рыба, гребцы, язь, лодка, на веслах
Основное количество пойманных рыб — язь Фото:

Житель ЯНАО поймал 25 февраля на рыбалке 76 рыб. Он уточнил, что лучше всего ловился язь.

«Были сегодня на слиянии! Прибыли на реку к 08:00, уехали в 13:30. Активный клев был с 12:00 до 13:00! Итог 76 хвостов — 90% процентов язь и подъязок. Отец поймал редкую рыбу для слияния — окуня», — указал рыболов в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск».

Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.

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Житель ЯНАО поймал 25 февраля на рыбалке 76 рыб. Он уточнил, что лучше всего ловился язь. «Были сегодня на слиянии! Прибыли на реку к 08:00, уехали в 13:30. Активный клев был с 12:00 до 13:00! Итог 76 хвостов — 90% процентов язь и подъязок. Отец поймал редкую рыбу для слияния — окуня», — указал рыболов в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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