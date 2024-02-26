Заключенных в тюменском СИЗО кормили рыбой с паразитами

27 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Тюменских зэков кормили опасной рыбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменских заключенный из СИЗО -1 кормили рыбой с мертвыми личинками, которые способны вызывать острые желудочно-кишечные заболевания. Об этом свидетельствуют данные с проверки тюменской областной ветеринарной лаборатории. «Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — говорится в документе. По данным агентства, заболевание может вызывать воспаление и отек, нарушает функции кишечника. Ранее URA.RU сообщало о том, как кормят зэков в тюменских колониях. Меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается.

Тюменских заключенный из СИЗО -1 кормили рыбой с мертвыми личинками, которые способны вызывать острые желудочно-кишечные заболевания. Об этом свидетельствуют данные с проверки тюменской областной ветеринарной лаборатории. «Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — говорится в документе. По данным агентства, заболевание может вызывать воспаление и отек, нарушает функции кишечника. Ранее URA.RU сообщало о том, как кормят зэков в тюменских колониях. Меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается.