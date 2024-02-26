26 февраля 2024

Заключенных в тюменском СИЗО кормили рыбой с паразитами

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, рыба, пелядь, сырок
Тюменских зэков кормили опасной рыбой Фото:

Тюменских заключенный из СИЗО -1 кормили рыбой с мертвыми личинками, которые способны вызывать острые желудочно-кишечные заболевания. Об этом свидетельствуют данные с проверки тюменской областной ветеринарной лаборатории.

«Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — говорится в документе. По данным агентства, заболевание может вызывать воспаление и отек, нарушает функции кишечника.

Ранее URA.RU сообщало о том, как кормят зэков в тюменских колониях. Меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается.

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Тюменских заключенный из СИЗО -1 кормили рыбой с мертвыми личинками, которые способны вызывать острые желудочно-кишечные заболевания. Об этом свидетельствуют данные с проверки тюменской областной ветеринарной лаборатории. «Основанием для проведения лабораторных исследований послужила заявка с целью внутреннего контроля», — говорится в документе. По данным агентства, заболевание может вызывать воспаление и отек, нарушает функции кишечника. Ранее URA.RU сообщало о том, как кормят зэков в тюменских колониях. Меню для осужденных разрабатывается так, чтобы в течение каждой недели одни и те же блюда не повторялись более двух-трех раз. Еда, приготовленная из одинаковых продуктов, на один и тот же прием пищи не подается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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