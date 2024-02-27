Власти Кургана учились эвакуировать жителей при угрозе природного пожара. Фото

28 февраля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

В Кургане прошли учения с участием спасателей МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Учхоз-Лесной в Кургане прошли тактические учения по эвакуации жителей из-за угрозы природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «По легенде учений, вблизи микрорайона Учхоз-Лесной возник лесной пожар, который стал быстро распространяться из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Мэрия направила шесть автобусов для эвакуации горожан в пункты временного размещения», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным мэрии, эвакуацию жителей, их оповещение, само тушение пожаров отрабатывали соответствующие оперативные службы. Уточняется, что пункты временного размещения (ПВР) условно развернули в зданиях школы № 23 в микрорайоне Увал и в лицее № 12 в Керамзитном. В межведомственной тренировке участвовала временно исполняющий полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева. Ранее противопожарные учения прошли микрорайоне Шепотково. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана, отметили в мэрии. Аргышева лично приняла участие в тренировке по эвакуации жителей курганского микрорайона при угрозе пожара Фото: пресс-служба мэрии Кургана, https://t.me/kurgancityru/26537

В микрорайоне Учхоз-Лесной в Кургане прошли тактические учения по эвакуации жителей из-за угрозы природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «По легенде учений, вблизи микрорайона Учхоз-Лесной возник лесной пожар, который стал быстро распространяться из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Мэрия направила шесть автобусов для эвакуации горожан в пункты временного размещения», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным мэрии, эвакуацию жителей, их оповещение, само тушение пожаров отрабатывали соответствующие оперативные службы. Уточняется, что пункты временного размещения (ПВР) условно развернули в зданиях школы № 23 в микрорайоне Увал и в лицее № 12 в Керамзитном. В межведомственной тренировке участвовала временно исполняющий полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева. Ранее противопожарные учения прошли микрорайоне Шепотково. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана, отметили в мэрии.