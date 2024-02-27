27 февраля 2024

Власти Кургана учились эвакуировать жителей при угрозе природного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
В Кургане прошли учения с участием спасателей МЧС Фото:

В микрорайоне Учхоз-Лесной в Кургане прошли тактические учения по эвакуации жителей из-за угрозы природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«По легенде учений, вблизи микрорайона Учхоз-Лесной возник лесной пожар, который стал быстро распространяться из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Мэрия направила шесть автобусов для эвакуации горожан в пункты временного размещения», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана.

По данным мэрии, эвакуацию жителей, их оповещение, само тушение пожаров отрабатывали соответствующие оперативные службы. Уточняется, что пункты временного размещения (ПВР) условно развернули в зданиях школы № 23 в микрорайоне Увал и в лицее № 12 в Керамзитном. В межведомственной тренировке участвовала временно исполняющий полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева.

Ранее противопожарные учения прошли микрорайоне Шепотково. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана, отметили в мэрии.

Аргышева лично приняла участие в тренировке по эвакуации жителей курганского микрорайона при угрозе пожара
Аргышева лично приняла участие в тренировке по эвакуации жителей курганского микрорайона при угрозе пожара
Фото:

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В микрорайоне Учхоз-Лесной в Кургане прошли тактические учения по эвакуации жителей из-за угрозы природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «По легенде учений, вблизи микрорайона Учхоз-Лесной возник лесной пожар, который стал быстро распространяться из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Мэрия направила шесть автобусов для эвакуации горожан в пункты временного размещения», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. По данным мэрии, эвакуацию жителей, их оповещение, само тушение пожаров отрабатывали соответствующие оперативные службы. Уточняется, что пункты временного размещения (ПВР) условно развернули в зданиях школы № 23 в микрорайоне Увал и в лицее № 12 в Керамзитном. В межведомственной тренировке участвовала временно исполняющий полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева. Ранее противопожарные учения прошли микрорайоне Шепотково. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана, отметили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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