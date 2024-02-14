Власти Кургана отправили автобусы для эвакуации жителей из микрорайона

15 февраля 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Автобусы для эвакуации населения направили в рамках учения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Шепотково прошли тактические учения по тушению пожаров, в рамках которых власти Кургана отправили автобусы для эвакуации местных жителей в пункты временного размещения. По легенде, возник ландшафтный пожар, перешедший в леса, а из-за порывистого ветра огонь быстро распространился в сторону населенного пункта, сообщили в пресс-службе мэрии города. «По легенде, рядом с микрорайоном Шепотково появился ландшафтный пожар, перешедший в лесной. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился в сторону населенного пункта. Через дежурно-диспетчерскую службу было организовано информирование жителей микрорайона и близлежащих СНТ об условно произошедшем возгорании. Департамент развития городского хозяйства направил два автобуса для эвакуации населения в пункты временного размещения», — сообщили в telegram-канале администрации. В учениях приняли участие врио главы Кургана Анастасия Анастасия Аргышева, руководители и специалисты профильных департаментов мэрии, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и другие. Была собрана эвакуационная комиссия и развернуты пункты временного размещения в зданиях лицея №12 в микрорайонах Утяк и Керамзитный. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана. Аргышева подчеркнула, что главной задачей всех профильных ведомств и служб является отработка оповещения населения о необходимости срочной эвакуации. Ранее сообщалось, что во время пожаров в Курганской области будет дежурить авиагруппировка МЧС. Губернатор региона Вадим Шумков также поручил уделить в 2024 году особое внимание проведению учений и тренировок, подготовке пожарных водоемов и гидрантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В микрорайоне Шепотково прошли тактические учения по тушению пожаров, в рамках которых власти Кургана отправили автобусы для эвакуации местных жителей в пункты временного размещения. По легенде, возник ландшафтный пожар, перешедший в леса, а из-за порывистого ветра огонь быстро распространился в сторону населенного пункта, сообщили в пресс-службе мэрии города. «По легенде, рядом с микрорайоном Шепотково появился ландшафтный пожар, перешедший в лесной. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился в сторону населенного пункта. Через дежурно-диспетчерскую службу было организовано информирование жителей микрорайона и близлежащих СНТ об условно произошедшем возгорании. Департамент развития городского хозяйства направил два автобуса для эвакуации населения в пункты временного размещения», — сообщили в telegram-канале администрации. В учениях приняли участие врио главы Кургана Анастасия Анастасия Аргышева, руководители и специалисты профильных департаментов мэрии, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и другие. Была собрана эвакуационная комиссия и развернуты пункты временного размещения в зданиях лицея №12 в микрорайонах Утяк и Керамзитный. Учения будут продолжены и на других территориях Кургана. Аргышева подчеркнула, что главной задачей всех профильных ведомств и служб является отработка оповещения населения о необходимости срочной эвакуации. Ранее сообщалось, что во время пожаров в Курганской области будет дежурить авиагруппировка МЧС. Губернатор региона Вадим Шумков также поручил уделить в 2024 году особое внимание проведению учений и тренировок, подготовке пожарных водоемов и гидрантов.