Курганский пьяный подросток угнал машину и избил водителя

Подросток перед угоном жестоко избил водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростка из города Шадринска (Курганская область) будут судить за то, что тот в состоянии алкогольного опьянения избил водителя и угнал машину. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ России по Курганской области.

«Катайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Шадринска. Несовершеннолетний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 166 УК РФ. В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, в содеянном раскаялся. В ближайшее время дело по существу рассмотрит районный суд», — указано на сайте.

По данным следствия, в ноябре 2023 года подросток в состоянии алкогольного опьянения гостил в селе Новопетропавловское Далматовского округа. Чтобы вернуться домой, он решил угнать машину Lada Kalina. Подросток, предложив помощь, убедил водителя покинуть машину, после чего жестоко избил потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью. Он достал ключи из кармана водителя и попытался скрыться. Полицейские задержали его по горячим следам. Молодой человек отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.