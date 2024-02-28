В Тюменской школе хотят построить центр патриотического воспитания

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В тюменской школе могут построить центр патриотического воспитания Фото:

В Тюмени собираются построить центр патриотической подготовки с тиром на базе школы №88. Об этом стало известно из презентации проекта на платформе «Я решаю».

«В рамках проекта предлагается создание тира, что обеспечит учеников школы современным инструментарием для развития навыков безопасного обращения с оружием», — говорится в описании проекта. Согласно документации, дистанция стрельбы составит 15 метров, а за мишенями будет установлено антирикошетное покрытие.

В визуальной презентации центр разделен на две зоны — помещение для проведения инструктажа и стрельбище. В первой зоне стоят два стола для разборки макетов оружия, а на стенах висят плакаты с демонстрацией автоматов ак-74 в разобранном виде.

Голосование на платформе «Я решаю» продлится еще четыре дня, однако в данный момент за этот проект отдано наибольшее количество голосов. Ранее URA.ru писало, что тюменские чиновники будут помогать семьям мобилизованных по хозяйству.

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В Тюмени собираются построить центр патриотической подготовки с тиром на базе школы №88. Об этом стало известно из презентации проекта на платформе «Я решаю». «В рамках проекта предлагается создание тира, что обеспечит учеников школы современным инструментарием для развития навыков безопасного обращения с оружием», — говорится в описании проекта. Согласно документации, дистанция стрельбы составит 15 метров, а за мишенями будет установлено антирикошетное покрытие. В визуальной презентации центр разделен на две зоны — помещение для проведения инструктажа и стрельбище. В первой зоне стоят два стола для разборки макетов оружия, а на стенах висят плакаты с демонстрацией автоматов ак-74 в разобранном виде. Голосование на платформе «Я решаю» продлится еще четыре дня, однако в данный момент за этот проект отдано наибольшее количество голосов. Ранее URA.ru писало, что тюменские чиновники будут помогать семьям мобилизованных по хозяйству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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