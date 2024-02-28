В Тюменской школе хотят построить центр патриотического воспитания

В тюменской школе могут построить центр патриотического воспитания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени собираются построить центр патриотической подготовки с тиром на базе школы №88. Об этом стало известно из презентации проекта на платформе «Я решаю».

«В рамках проекта предлагается создание тира, что обеспечит учеников школы современным инструментарием для развития навыков безопасного обращения с оружием», — говорится в описании проекта. Согласно документации, дистанция стрельбы составит 15 метров, а за мишенями будет установлено антирикошетное покрытие.

В визуальной презентации центр разделен на две зоны — помещение для проведения инструктажа и стрельбище. В первой зоне стоят два стола для разборки макетов оружия, а на стенах висят плакаты с демонстрацией автоматов ак-74 в разобранном виде.

Голосование на платформе «Я решаю» продлится еще четыре дня, однако в данный момент за этот проект отдано наибольшее количество голосов. Ранее URA.ru писало, что тюменские чиновники будут помогать семьям мобилизованных по хозяйству.