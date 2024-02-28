Жителей тюменской многоэтажки, где вспыхнула корь, обязали поставить прививки

29 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жильцов дома на улице Линейной, где произошла вспышка кори, обязали поставить прививки. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «Мне позвонили из поликлиники, спросили, ставила ли я прививку от кори. Сказали, что будет три дня ходить терапевт по дому, ставить прививки. Кого не застанут, попросили прийти в поликлинику. Ставить прививки будут всем — взрослым и детям», — рассказала корреспонденту тюменка. Комментарии Роспотребнадзора по Тюменской области ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в многоэтажке произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов и уточняли наличие прививок.

Жильцов дома на улице Линейной, где произошла вспышка кори, обязали поставить прививки. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «Мне позвонили из поликлиники, спросили, ставила ли я прививку от кори. Сказали, что будет три дня ходить терапевт по дому, ставить прививки. Кого не застанут, попросили прийти в поликлинику. Ставить прививки будут всем — взрослым и детям», — рассказала корреспонденту тюменка. Комментарии Роспотребнадзора по Тюменской области ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в многоэтажке произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов и уточняли наличие прививок.