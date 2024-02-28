Жителей тюменской многоэтажки, где вспыхнула корь, обязали поставить прививки

Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной
Жильцов дома на улице Линейной, где произошла вспышка кори, обязали поставить прививки. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц.
«Мне позвонили из поликлиники, спросили, ставила ли я прививку от кори. Сказали, что будет три дня ходить терапевт по дому, ставить прививки. Кого не застанут, попросили прийти в поликлинику. Ставить прививки будут всем — взрослым и детям», — рассказала корреспонденту тюменка.
Комментарии Роспотребнадзора по Тюменской области ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в многоэтажке произошла вспышка кори. Врачи обзванивали жильцов и уточняли наличие прививок.
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