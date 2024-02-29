Тюменский монополист потратит миллиарды на инфраструктуру города

«Росводоканал Тюмень» увеличит вложения в инфраструктуру на 0,5 млрд рублей

В планах компании — развитие и обновление систем водоснабжения и водоотведения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский монополист в сфере водоснабжения и водоотведения «Росводоканал Тюмень» увеличит вложения в инженерную инфраструктуру городской агломерации на полмиллиарда рублей. Об этом по итогам корпоративной стратегической сессии URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В 2024 году в развитие водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации будет инвестировано 3,8 млрд рублей. По итогам 2023 года сумма инвестиций составляла 3,3 млрд. Рост инвестиций происходит ежегодно», — отметили в беседе с URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Отмечается, что помимо развития систем водоснабжения и водоотведения компания намерена в 2024 году уделить пристальное внимание качеству обслуживания клиентов и экологичности производства. «Жители тюменской агломерации не должны замечать работы водоканала. Наша задача — обеспечить абонентов бесперебойными и качественными услугами», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшее время доступ к централизованному водоснабжению получат жители 24 тюменских улиц. Такими планами поделился глава Тюмени Руслан Кухарук.