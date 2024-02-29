Продюсер Фадеев поблагодарил Путина за поддержку молодежи

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Продюсер Фадеев поблагодарил президента Владимира Путина за запуск проекта «Молодежь России» Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за запуск национального проекта «Молодежь России». Об этом Фадеев написал в своем telegram-канале. О старте проекта Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«На протяжении 15 лет я ходил по кабинетам чиновников, пытаясь добиться открытия детской музыкальной школы. Сегодня, посмотрев послание, я был очень счастлив, потому что теперь чиновники не смогут мне ответить отказом. <…> Спасибо большое президенту за то, что он наконец-то сказал об этом публично и громко. В важности воспитания и образования детей и молодежи сегодня нет сомнений ни у кого», — поделился Фадеев с подписчиками.

Он отметил, что воспитание детей является одной из самых фундаментальных задач. Фадеев попросил всех учителей объединиться и пообещал поддержать инициативы, связанные с воспитанием детей. Также он надеется, что в стране вернется «нормальный человеческий подход к образованию». Фадеев верит, что «сегодняшний день очень многое изменит».

О старте нацпроекта «Молодежь России» Путин объявил 29 февраля. Проект подразумевает комплексный план, направленный на развитие будущего поколения.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за запуск национального проекта «Молодежь России». Об этом Фадеев написал в своем telegram-канале. О старте проекта Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «На протяжении 15 лет я ходил по кабинетам чиновников, пытаясь добиться открытия детской музыкальной школы. Сегодня, посмотрев послание, я был очень счастлив, потому что теперь чиновники не смогут мне ответить отказом. <…> Спасибо большое президенту за то, что он наконец-то сказал об этом публично и громко. В важности воспитания и образования детей и молодежи сегодня нет сомнений ни у кого», — поделился Фадеев с подписчиками. Он отметил, что воспитание детей является одной из самых фундаментальных задач. Фадеев попросил всех учителей объединиться и пообещал поддержать инициативы, связанные с воспитанием детей. Также он надеется, что в стране вернется «нормальный человеческий подход к образованию». Фадеев верит, что «сегодняшний день очень многое изменит». О старте нацпроекта «Молодежь России» Путин объявил 29 февраля. Проект подразумевает комплексный план, направленный на развитие будущего поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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