В курганском СНТ «Химик» загорелся дачный дом

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Рядом с Курганом загорелся дом в СНТ (архивное фото) Фото:

Под Курганом первого марта вечером загорелась дача в садовом товариществе «Химик». К месту происшествия немедленно выехала пожарная машина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Кургану.

«Пожарные тушат дачу в СНТ „Химик“. Угрозы распространения огня нет», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.

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Под Курганом первого марта вечером загорелась дача в садовом товариществе «Химик». К месту происшествия немедленно выехала пожарная машина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Кургану. «Пожарные тушат дачу в СНТ „Химик“. Угрозы распространения огня нет», — уточнили в ведомстве. По данным МЧС, площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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