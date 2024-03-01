В курганском СНТ «Химик» загорелся дачный дом

Рядом с Курганом загорелся дом в СНТ (архивное фото)
Под Курганом первого марта вечером загорелась дача в садовом товариществе «Химик». К месту происшествия немедленно выехала пожарная машина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Кургану.
«Пожарные тушат дачу в СНТ „Химик“. Угрозы распространения огня нет», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.
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