01 марта 2024

На курганской трассе сняли ограничения, введенные из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Курганской области сняли запрет на движение по дороге «подъезд к г. Ишим» Фото:

В Курганской области сняли ограничение на движение транспорта по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за гололеда. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону.

«Введенное 1 марта в 23 часа ограничение для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято. Движение по дорогам региона осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.

Гололед появился на трассе после потепления в регионе. Дорожные службы устраняли последствия непогоды.

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В Курганской области сняли ограничение на движение транспорта по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за гололеда. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону. «Введенное 1 марта в 23 часа ограничение для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято. Движение по дорогам региона осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. Гололед появился на трассе после потепления в регионе. Дорожные службы устраняли последствия непогоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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