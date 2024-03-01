На курганской трассе сняли ограничения, введенные из-за непогоды

02 марта 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

В Курганской области сняли запрет на движение по дороге «подъезд к г. Ишим» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сняли ограничение на движение транспорта по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за гололеда. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону. «Введенное 1 марта в 23 часа ограничение для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято. Движение по дорогам региона осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. Гололед появился на трассе после потепления в регионе. Дорожные службы устраняли последствия непогоды.

В Курганской области сняли ограничение на движение транспорта по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за гололеда. Об этом предупредили в УГИБДД МВД России по региону. «Введенное 1 марта в 23 часа ограничение для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято. Движение по дорогам региона осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. Гололед появился на трассе после потепления в регионе. Дорожные службы устраняли последствия непогоды.