01 марта 2024

Мэр из ЯНАО озвучил планы по обновлению теплосетей

В Приуральском районе ЯНАО летом обновят участок инженерных сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, труба, теплосети, теплосети, чктс, тепломагистраль
Обновление инженерных сетей связано с вводом новых домов Фото:

В Приуральском районе ЯНАО летом запланирована реконструкция инженерных сетей, обеспечивающих водо- и теплоснабжение Аксарки. О планах по обновлению инфраструктуры поселка заявил мэр района Иван Сакал.

«Хочу поделится с вами планами по обновлению сетей тепло- и водоснабжения в Аксарке. Летом запланирована реконструкция 260 метров инженерных коммуникации от котельной №5 до ТК29», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Средства на проведение работ выделены районной думой. Котельная №5 была модернизирована в 2022 году. Теперь пришла очередь обновления инженерных сетей из-за подключения к сетям новых домов.

В Аксарке во втором квартале 2024 года заработает новое модульное здание центральной районной больницы. Стационар с терапевтическим и педиатрическим отделениями рассчитан на 17 коек. Здесь же будут оказывать и экстренную помощь роженицам.

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В Приуральском районе ЯНАО летом запланирована реконструкция инженерных сетей, обеспечивающих водо- и теплоснабжение Аксарки. О планах по обновлению инфраструктуры поселка заявил мэр района Иван Сакал. «Хочу поделится с вами планами по обновлению сетей тепло- и водоснабжения в Аксарке. Летом запланирована реконструкция 260 метров инженерных коммуникации от котельной №5 до ТК29», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Средства на проведение работ выделены районной думой. Котельная №5 была модернизирована в 2022 году. Теперь пришла очередь обновления инженерных сетей из-за подключения к сетям новых домов. В Аксарке во втором квартале 2024 года заработает новое модульное здание центральной районной больницы. Стационар с терапевтическим и педиатрическим отделениями рассчитан на 17 коек. Здесь же будут оказывать и экстренную помощь роженицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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