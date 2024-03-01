Мэр из ЯНАО озвучил планы по обновлению теплосетей

В Приуральском районе ЯНАО летом запланирована реконструкция инженерных сетей, обеспечивающих водо- и теплоснабжение Аксарки. О планах по обновлению инфраструктуры поселка заявил мэр района Иван Сакал.
«Хочу поделится с вами планами по обновлению сетей тепло- и водоснабжения в Аксарке. Летом запланирована реконструкция 260 метров инженерных коммуникации от котельной №5 до ТК29», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Средства на проведение работ выделены районной думой. Котельная №5 была модернизирована в 2022 году. Теперь пришла очередь обновления инженерных сетей из-за подключения к сетям новых домов.
В Аксарке во втором квартале 2024 года заработает новое модульное здание центральной районной больницы. Стационар с терапевтическим и педиатрическим отделениями рассчитан на 17 коек. Здесь же будут оказывать и экстренную помощь роженицам.
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