01 марта 2024

Актер из сериала «Слово пацана» окунулся в традиции ЯНАО на фестивале молодежи в Сочи. Фото

Актер Леон Кемстач попробовал деликатесы в павильоне ЯНАО на ВФМ в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Леон Кемстач примерил малицу на ВФМ в Сочи Фото:

Актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян). Все это происходило в ямальском павильоне на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщило правительство региона.

«Тем временем актер Леон Кемстач, сыгравший главную роль в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“, примеряет малицу и угощается северными деликатесами в ямальском павильоне на фестивале молодежи в Сочи. Ждем в гости, Леон! У нас на Ямале безопасно, а кровь только в стакане оленья», — написало правительство в telegram-канале.

Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, на котором в этом году соберутся 20 тысяч человек со всего мира на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Участниками являются представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства, спорта и многих других сфер. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее, справедливый и многополярный мир.

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Актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян). Все это происходило в ямальском павильоне на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщило правительство региона. «Тем временем актер Леон Кемстач, сыгравший главную роль в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“, примеряет малицу и угощается северными деликатесами в ямальском павильоне на фестивале молодежи в Сочи. Ждем в гости, Леон! У нас на Ямале безопасно, а кровь только в стакане оленья», — написало правительство в telegram-канале. Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, на котором в этом году соберутся 20 тысяч человек со всего мира на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Участниками являются представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства, спорта и многих других сфер. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее, справедливый и многополярный мир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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