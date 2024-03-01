Актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян). Все это происходило в ямальском павильоне на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщило правительство региона.
«Тем временем актер Леон Кемстач, сыгравший главную роль в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“, примеряет малицу и угощается северными деликатесами в ямальском павильоне на фестивале молодежи в Сочи. Ждем в гости, Леон! У нас на Ямале безопасно, а кровь только в стакане оленья», — написало правительство в telegram-канале.
Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, на котором в этом году соберутся 20 тысяч человек со всего мира на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Участниками являются представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства, спорта и многих других сфер. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее, справедливый и многополярный мир.
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