02 марта 2024
01 марта 2024

В ЯНАО произошло смертельное ДТП с большегрузом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО водитель иномарки врезался в большегруз и погиб Фото:

На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«Водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Смертельное ДТП с большегрузом на трассе Сургут-Салехард
Смертельное ДТП с большегрузом на трассе Сургут-Салехард
Фото:

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На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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