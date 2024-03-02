В ЯНАО водитель иномарки врезался в большегруз и погиб
На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.
Смертельное ДТП с большегрузом на трассе Сургут-Салехард
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