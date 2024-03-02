02 марта 2024
01 марта 2024

Актер из «Сова пацана» признался, что хочет посетить ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Леон Кемстач хотел бы побывать на Ямале Фото:

Актер Леон Кемстач, сыгравший роль Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сказал, что хотел бы побывать на Ямале. Он сделал такое заявление на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

«Мне сейчас рассказывали немного про этот павильон, про Ямал — и все интересное. Я хотел бы побывать там», — рассказал Кемстач «Ямал-Медиа».

Актер побывал в павильоне ЯНАО. Там он отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян).

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Актер Леон Кемстач, сыгравший роль Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сказал, что хотел бы побывать на Ямале. Он сделал такое заявление на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». «Мне сейчас рассказывали немного про этот павильон, про Ямал — и все интересное. Я хотел бы побывать там», — рассказал Кемстач «Ямал-Медиа». Актер побывал в павильоне ЯНАО. Там он отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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