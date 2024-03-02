Актер из «Сова пацана» признался, что хочет посетить ЯНАО

Леон Кемстач хотел бы побывать на Ямале
Актер Леон Кемстач, сыгравший роль Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сказал, что хотел бы побывать на Ямале. Он сделал такое заявление на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».
«Мне сейчас рассказывали немного про этот павильон, про Ямал — и все интересное. Я хотел бы побывать там», — рассказал Кемстач «Ямал-Медиа».
Актер побывал в павильоне ЯНАО. Там он отведал северные деликатесы и примерил малицу (национальную одежду северян).
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