03 марта 2024
02 марта 2024

Какие овощи и цветы курганцы могут посадить в марте

В марте курганцы начнут сади помидоры, перцы и петунии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, наука, цветы, хозяйство, лаборатория, петуния, агрономический факультет
Курганцы в марте начнут садить однолетние цветы и позднеспелые овощи Фото:

В Курганской области, как и по всей России, в марте начинается сезон основных посевов овощей и цветов. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертами из института инженерии и агрономии Курганского государственного университета (КГУ), чтобы определить какие культуры следует садить прежде всего.

«В первую очередь на рассаду высевают те культуры, которые имеют длительный период вегетации (более 100 дней), позднеспелые сорта, в основном, пасленовые. Это перец, баклажаны, томаты, земляника, физалис, лук на рассаду для формирования репки (типа Эксибишен). В конце марта сеют на рассаду цветную капусту и раннюю белокочанную для получения урожая в июле», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГУ.

Отмечается, что в марте из цветочных культур следует садить однолетние растения. Среди них: бегония, немезия, катарантус, дельфиниум, бакопа, виола, мирабилис, лобелия, цинерария, львиный зев, гвоздика, сальвия, обриетта, петуния, пеларгония и другие. Эксперты добавили, что кустовую петунию можно сеять весь март, поскольку она успеет вырасти и зацвести. «Низкорослые ранние сорта эустомы еще можно успеть посеять в начале марта, она зацветет через 3,5-4 месяца: в июле», — добавили ученые.

Также сообщается, что в конце марта и в начале апреля уже можно садить гайлардию, циннию, календулу, бархатцы, флоксы, агератумы, целозию, георгины, астры, алиссум и другие растения. В апреле, считают эксперты, уже можно производить посев огурца, всех видов капусты, арбуза, тыквы, дыни и других. При этом, ученые советуют обращать внимание на период созревания конкретного вида растений и конкретного сорта. Журналисту пояснили, что для этого необходимо внимательно ознакомиться с рекомендацией, указанной на упаковке семян.

Ранее URA.RU писало, почему не стоит покупать семена на грани срока годности. При покупке семян курганцам советуют обращать внимание на упаковку. Смотреть дату изготовления, маркировки и срок годности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области, как и по всей России, в марте начинается сезон основных посевов овощей и цветов. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертами из института инженерии и агрономии Курганского государственного университета (КГУ), чтобы определить какие культуры следует садить прежде всего. «В первую очередь на рассаду высевают те культуры, которые имеют длительный период вегетации (более 100 дней), позднеспелые сорта, в основном, пасленовые. Это перец, баклажаны, томаты, земляника, физалис, лук на рассаду для формирования репки (типа Эксибишен). В конце марта сеют на рассаду цветную капусту и раннюю белокочанную для получения урожая в июле», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГУ. Отмечается, что в марте из цветочных культур следует садить однолетние растения. Среди них: бегония, немезия, катарантус, дельфиниум, бакопа, виола, мирабилис, лобелия, цинерария, львиный зев, гвоздика, сальвия, обриетта, петуния, пеларгония и другие. Эксперты добавили, что кустовую петунию можно сеять весь март, поскольку она успеет вырасти и зацвести. «Низкорослые ранние сорта эустомы еще можно успеть посеять в начале марта, она зацветет через 3,5-4 месяца: в июле», — добавили ученые. Также сообщается, что в конце марта и в начале апреля уже можно садить гайлардию, циннию, календулу, бархатцы, флоксы, агератумы, целозию, георгины, астры, алиссум и другие растения. В апреле, считают эксперты, уже можно производить посев огурца, всех видов капусты, арбуза, тыквы, дыни и других. При этом, ученые советуют обращать внимание на период созревания конкретного вида растений и конкретного сорта. Журналисту пояснили, что для этого необходимо внимательно ознакомиться с рекомендацией, указанной на упаковке семян. Ранее URA.RU писало, почему не стоит покупать семена на грани срока годности. При покупке семян курганцам советуют обращать внимание на упаковку. Смотреть дату изготовления, маркировки и срок годности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...