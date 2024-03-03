Какие овощи и цветы курганцы могут посадить в марте

В марте курганцы начнут сади помидоры, перцы и петунии

Курганцы в марте начнут садить однолетние цветы и позднеспелые овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области, как и по всей России, в марте начинается сезон основных посевов овощей и цветов. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертами из института инженерии и агрономии Курганского государственного университета (КГУ), чтобы определить какие культуры следует садить прежде всего.

«В первую очередь на рассаду высевают те культуры, которые имеют длительный период вегетации (более 100 дней), позднеспелые сорта, в основном, пасленовые. Это перец, баклажаны, томаты, земляника, физалис, лук на рассаду для формирования репки (типа Эксибишен). В конце марта сеют на рассаду цветную капусту и раннюю белокочанную для получения урожая в июле», — рассказали URA.RU в пресс-службе КГУ.

Отмечается, что в марте из цветочных культур следует садить однолетние растения. Среди них: бегония, немезия, катарантус, дельфиниум, бакопа, виола, мирабилис, лобелия, цинерария, львиный зев, гвоздика, сальвия, обриетта, петуния, пеларгония и другие. Эксперты добавили, что кустовую петунию можно сеять весь март, поскольку она успеет вырасти и зацвести. «Низкорослые ранние сорта эустомы еще можно успеть посеять в начале марта, она зацветет через 3,5-4 месяца: в июле», — добавили ученые.

Также сообщается, что в конце марта и в начале апреля уже можно садить гайлардию, циннию, календулу, бархатцы, флоксы, агератумы, целозию, георгины, астры, алиссум и другие растения. В апреле, считают эксперты, уже можно производить посев огурца, всех видов капусты, арбуза, тыквы, дыни и других. При этом, ученые советуют обращать внимание на период созревания конкретного вида растений и конкретного сорта. Журналисту пояснили, что для этого необходимо внимательно ознакомиться с рекомендацией, указанной на упаковке семян.

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