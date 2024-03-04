04 марта 2024

Власти рассказали, когда построят дороги в тюменской деревне

В тюменской деревне, где семьи хотели объявить голодовку, появятся дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка первого камня перед началом строительства микрорайона "Солнечный". Екатеринбург, каток, строительство дороги, спецтехника
Сначала дороги сделают в щебне, потом — в асфальте Фото:

В деревне Падерина (Тюменская область) построят дороги уже в 2024—2025 годах. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Сначала дороги сделают в щебне, потом — в асфальте.

«Поскольку объем работ большой, строительство разбито на несколько этапов и две очереди. Сначала все дороги сделают в щебне, потом — в асфальте. На 2024—2025 годы запланировано продолжение работ: будут сделаны дороги 3, 4 и 5 этапов на Большом поле», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку. Причиной такого решения стало отсутствие тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. Также там выполнят работы по устройству уличного освещения.

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В деревне Падерина (Тюменская область) построят дороги уже в 2024—2025 годах. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Сначала дороги сделают в щебне, потом — в асфальте. «Поскольку объем работ большой, строительство разбито на несколько этапов и две очереди. Сначала все дороги сделают в щебне, потом — в асфальте. На 2024—2025 годы запланировано продолжение работ: будут сделаны дороги 3, 4 и 5 этапов на Большом поле», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Падерина многодетные семьи планировали объявить голодовку. Причиной такого решения стало отсутствие тротуаров, дорог, освещения и остановок. После этого власти пообещали решить дорожную проблему в деревне. Также там выполнят работы по устройству уличного освещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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