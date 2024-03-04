Курганская КПРФ проведет курсы для наблюдателей перед выборами президента РФ

Обучение наблюдателей будет проходить в обкоме курганской КПРФ 5 и 6 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганское отделение КПРФ проведет инструктаж для наблюдателей, которые будут осуществлять контроль на избирательных участках на выборах президента России, которые пройдут 15—17 марта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат областной думы, лидер партии в регионе Виктор Зырянов.

«Обучение будет длиться два дня — 5 и 6 марта в 18:00 часов. Это своеобразный инструктаж. Настрой на то, что выборы ответственные, важные. <…> Мы стараемся всегда накануне проводить рабочие встречи с наблюдателями, встречаемся с ними, разговариваем. Они задают какие-то вопросы, мы по мере возможности отвечаем на них. Многие уже закаленные, не первый раз участвуют», — заявил Зырянов. Отмечается, что встречи с наблюдателями будут проходить в штабе обкома КПРФ.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты рассматривают в качестве возможного наблюдателя людей, обладающих добропорядочностью, гражданством РФ, и является жителем Кургана. Сообщалось, что от КПРФ в регионе работают семь человек, которые оформляют, подписывают направления для наблюдателей. Также они работали над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова.