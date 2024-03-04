Тюменские студенты жалуются на массовое нашествие тараканов

В здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), замечено большое количество тараканов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.
«ТИУ, общежитие №7 по адресу 50 лет ВЛКСМ, 45а. Везде тараканы, в душевых не пойми что творится, проверок нет, никто и не волнуется», — публикует сообщение telegram-канал «Паблик Тюмень».
В сообщениях отмечается, что кроме тараканов в здании находятся и еще какие-то насекомые, которых пока не могут опознать. Руководству Тюменского индустриального университета направлен соответствующий запрос. Ранее URA.RU писало, что ученики тюменской школы №43 жаловались на массовое нашествие тараканов в столовой.
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