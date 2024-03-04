04 марта 2024

Тюменские студенты жалуются на массовое нашествие тараканов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
Студенты особенно жалуются на тараканов в душевых (архивное фото) Фото:

В здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), замечено большое количество тараканов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«ТИУ, общежитие №7 по адресу 50 лет ВЛКСМ, 45а. Везде тараканы, в душевых не пойми что творится, проверок нет, никто и не волнуется», — публикует сообщение telegram-канал «Паблик Тюмень».

В сообщениях отмечается, что кроме тараканов в здании находятся и еще какие-то насекомые, которых пока не могут опознать. Руководству Тюменского индустриального университета направлен соответствующий запрос. Ранее URA.RU писало, что ученики тюменской школы №43 жаловались на массовое нашествие тараканов в столовой.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), замечено большое количество тараканов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «ТИУ, общежитие №7 по адресу 50 лет ВЛКСМ, 45а. Везде тараканы, в душевых не пойми что творится, проверок нет, никто и не волнуется», — публикует сообщение telegram-канал «Паблик Тюмень». В сообщениях отмечается, что кроме тараканов в здании находятся и еще какие-то насекомые, которых пока не могут опознать. Руководству Тюменского индустриального университета направлен соответствующий запрос. Ранее URA.RU писало, что ученики тюменской школы №43 жаловались на массовое нашествие тараканов в столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...