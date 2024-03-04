Тюменские студенты жалуются на массовое нашествие тараканов

05 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Студенты особенно жалуются на тараканов в душевых (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU В здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), замечено большое количество тараканов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «ТИУ, общежитие №7 по адресу 50 лет ВЛКСМ, 45а. Везде тараканы, в душевых не пойми что творится, проверок нет, никто и не волнуется», — публикует сообщение telegram-канал «Паблик Тюмень». В сообщениях отмечается, что кроме тараканов в здании находятся и еще какие-то насекомые, которых пока не могут опознать. Руководству Тюменского индустриального университета направлен соответствующий запрос. Ранее URA.RU писало, что ученики тюменской школы №43 жаловались на массовое нашествие тараканов в столовой.

В здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), замечено большое количество тараканов. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «ТИУ, общежитие №7 по адресу 50 лет ВЛКСМ, 45а. Везде тараканы, в душевых не пойми что творится, проверок нет, никто и не волнуется», — публикует сообщение telegram-канал «Паблик Тюмень». В сообщениях отмечается, что кроме тараканов в здании находятся и еще какие-то насекомые, которых пока не могут опознать. Руководству Тюменского индустриального университета направлен соответствующий запрос. Ранее URA.RU писало, что ученики тюменской школы №43 жаловались на массовое нашествие тараканов в столовой.