Вахтовики в ЯНАО объявили себя «рабами» из-за отсутствия спиртного

Предприниматель из ЯНАО не пускал вахтовиков за алкоголем

Работодатель удерживал вахтовиков в поселке, чтобы они не покупали алкоголь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО вахтовики, которым общественная организация «Русская община» помогла получить от работодателя документы и отправиться домой, пожаловались на предпринимателя из Тарко-Сале из-за запрета покупать алкоголь. Такую версию событий сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Предприниматель из Тарко-Сале установил для работников „сухой закон“. Из опасений за то, что рабочие будут покупать в магазинах алкоголь, их обязали приобретать товары в магазине в вахтовом поселке. В город разрешалось выходить в сопровождении старшего смены», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

У большинства рабочих жалоб на работодателя не возникло. Работодатель заранее предупреждал вахтовиков о действующих на предприятии условиях.

В настоящее время полиция проводит проверку по жалобе нескольких вахтовиков, которые заявили, что на предприятии их содержали как «рабов». По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ на запрос не получен.

Вахтовики из Тарко-Сале пожаловались в общественную организацию «Русская община» на то, что их насильственно удерживают на территории вахтового поселка и никуда не отпускают. Активисты, совместно с полицией, помогли рабочим получить на руки документы, удостоверяющие личность, и приобрели им билеты до дома. Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. Прокуратура округа также проведет проверку по факту соблюдения трудовых и иных прав граждан, в том числе на свободу передвижения, соблюдению трудового законодательства, изъятию у работников документов и денежных средств, удержанию их на объекте.