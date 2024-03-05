05 марта 2024

В Тюмени пройдет концерт международного музыкального лейбла

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Человек 2.0» в ГЦСИ. Екатеринбург, диджейский пульт, диджей
На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы Фото:

В Тюмень приезжает совладелец международного электронного лейбла Hyperboloid. Он организует в столице региона концерт с участием музыкантов со всего мира. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Организатор события — Сергей Сабуров, совладедец международного электронного лейбла Hyperboloid Records. Также приедет музыкант из Екатеринбурга. И ведущий английского радио, родом из Кургана. Знаменит еще тем, что издавал релизы на виниле от Австралии до Америки», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит Алена Швец. Поклонников ждет презентация нового альбома певицы.

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В Тюмень приезжает совладелец международного электронного лейбла Hyperboloid. Он организует в столице региона концерт с участием музыкантов со всего мира. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Организатор события — Сергей Сабуров, совладедец международного электронного лейбла Hyperboloid Records. Также приедет музыкант из Екатеринбурга. И ведущий английского радио, родом из Кургана. Знаменит еще тем, что издавал релизы на виниле от Австралии до Америки», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит Алена Швец. Поклонников ждет презентация нового альбома певицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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