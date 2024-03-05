В Тюмени пройдет концерт международного музыкального лейбла

06 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмень приезжает совладелец международного электронного лейбла Hyperboloid. Он организует в столице региона концерт с участием музыкантов со всего мира. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Организатор события — Сергей Сабуров, совладедец международного электронного лейбла Hyperboloid Records. Также приедет музыкант из Екатеринбурга. И ведущий английского радио, родом из Кургана. Знаменит еще тем, что издавал релизы на виниле от Австралии до Америки», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит Алена Швец. Поклонников ждет презентация нового альбома певицы.

В Тюмень приезжает совладелец международного электронного лейбла Hyperboloid. Он организует в столице региона концерт с участием музыкантов со всего мира. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Организатор события — Сергей Сабуров, совладедец международного электронного лейбла Hyperboloid Records. Также приедет музыкант из Екатеринбурга. И ведущий английского радио, родом из Кургана. Знаменит еще тем, что издавал релизы на виниле от Австралии до Америки», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит Алена Швец. Поклонников ждет презентация нового альбома певицы.