В Тюмени пройдет концерт международного музыкального лейбла

В Тюмень приезжает совладелец международного электронного лейбла Hyperboloid. Он организует в столице региона концерт с участием музыкантов со всего мира. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.
«Организатор события — Сергей Сабуров, совладедец международного электронного лейбла Hyperboloid Records. Также приедет музыкант из Екатеринбурга. И ведущий английского радио, родом из Кургана. Знаменит еще тем, что издавал релизы на виниле от Австралии до Америки», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На концерте прозвучат новые электронные релизы Китая, Америки и Европы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит Алена Швец. Поклонников ждет презентация нового альбома певицы.
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