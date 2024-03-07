Курганец изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию

Суд приговорил насильника к 12 годам колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая проживала с семьей в общежитии по соседству. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что в августе прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый зашел в комнату соседей по общежитию, в которой спала 14-летняя девочка. Применив физическую силу, он совершил ее изнасилование. Потерпевшей удалось выбежать из комнаты. Она сразу обратилась за помощью к родственникам и соседям, которые вызвали полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Насильник был задержан в тот же день. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Курганский городской суд признал 25-летнего курганца виновным в совершении преступления (п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.