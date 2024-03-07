Мэры поздравили матерей военных, в Новом Уренгое готовятся ко Дню оленевода: события дня в ЯНАО

В ЯНАО матери и жены военнослужащих получили поздравления и подарки от мэров

На Ямале готовятся к праздничным мероприятиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО в канун Международного женского дня мэры городов и поселков поздравили жен и матерей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В Новом Уренгое праздник плавно перейдет в торжества по случаю Дня оленевода. Об этих и других событиях, произошедших 7 марта, читайте в материале URA.RU.

Мэры поздравили жен и матерей военнослужащих

В городах и поселках ЯНАО главы администраций поздравили жен и сестер, матерей и дочерей военнослужащих. Глава Тазовского района Виктор Югай вручил цветы, мэр Муравленко Елена Молдован оказала внимание матерям старшего возраста, к поздравлениям присоединилась глава Лабытнанги Марина Трескова, а мэр Пуровского района Антон Колодин устроил прогулялся с семьями военнослужащих по набережной, а после устроил уличное чайпитие. Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил женщинам фотосессию.

В Новом Уренгое готовятся к празднованию Дня оленевода

День оленевода в Новом Уренгое пройдет 9 и 10 марта. В это время гостей ждут спортивные мероприятия, гонки на оленях, выступления музыкантов, мастер-классы, дегустация блюд и ярмарка. На время праздника алкоголь в газовой столице продаваться не будет.

Следователи выявили новый коррупционный случай

В Новом Уренгое сотрудника коммерческой компании подозревают в получении взяток. Он, по версии следствия, получал «откаты» от коммерсанта, который занимается перевозками. Руководитель ООО «Синарастройкомплект» обогатился на полмиллиона рублей, но вместе с подельником попал под уголовное дело. Их подозревают в совершении преступлений по разным частям 204 статьи УК РФ «Коммерческий подкуп».

Продолжается подготовка к выборам президента РФ

Все избирательные участки в ЯНАО будут оборудованы видеонаблюдением, на каждом участке установят по две видеокамеры. Изображение с 282 камер будет транслироваться на большой экран в Салехарде, что позволит сделать процедуру голосования более прозрачной. А в территориальной комиссии Ноябрьска столкнулись с недостатком избирательных бюллетеней. Проблема будет решена в ближайшее время.