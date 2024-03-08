Жители Курганской области обнаружили трупы быков рядом с трассой

Рядом с трупами животных замечены следы грузовика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области обнаружены трупы убитых быков. По словам местных жителей, мертвые животные лежат вблизи перекрестка в Лебяжьевском районе.

«Кто-то выкинул двух быков возле перекрестка в Лебяжьевском районе. Поворот на Светлое/Дубровное. Рядом следы фуры. Будет плюсовая погода — вонь адская на трассе поднимется», — местных жителей цитирует паблик «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию округа. Ответ ожидается.

Ранее информационное агентство рассказывало о депутате и правозащитнике Иване Камшилове, которого завалили жалобами из-за свалок с трупами животных. Проблема стоит очень остро в Белозерском округе.