08 марта 2024

Жители Курганской области обнаружили трупы быков рядом с трассой

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Рядом с трупами животных замечены следы грузовика Фото:

В Курганской области обнаружены трупы убитых быков. По словам местных жителей, мертвые животные лежат вблизи перекрестка в Лебяжьевском районе.

«Кто-то выкинул двух быков возле перекрестка в Лебяжьевском районе. Поворот на Светлое/Дубровное. Рядом следы фуры. Будет плюсовая погода — вонь адская на трассе поднимется», — местных жителей цитирует паблик «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию округа. Ответ ожидается.

Ранее информационное агентство рассказывало о депутате и правозащитнике Иване Камшилове, которого завалили жалобами из-за свалок с трупами животных. Проблема стоит очень остро в Белозерском округе.

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В Курганской области обнаружены трупы убитых быков. По словам местных жителей, мертвые животные лежат вблизи перекрестка в Лебяжьевском районе. «Кто-то выкинул двух быков возле перекрестка в Лебяжьевском районе. Поворот на Светлое/Дубровное. Рядом следы фуры. Будет плюсовая погода — вонь адская на трассе поднимется», — местных жителей цитирует паблик «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию округа. Ответ ожидается. Ранее информационное агентство рассказывало о депутате и правозащитнике Иване Камшилове, которого завалили жалобами из-за свалок с трупами животных. Проблема стоит очень остро в Белозерском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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