В тюменском селе жители пять лет ждут тротуаров на оживленных улицах

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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, тротуар в снегу, пешеходы
По словам тюменцев, они вынуждены ходить по дороге, рискуя попасть под колеса авто Фото:

В селе Луговое (Тюменская область) местные жители пять лет ждут строительства тротуаров на оживленных улицах. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, они вынуждены ходить по дороге, рискуя попасть под колеса авто.

«Дети и взрослые вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров, каждый раз опасаясь за свою жизнь. А водители (большая часть сознательных), каждый раз выезжая на эти улицы, боятся за то, чтобы пешеходы не сменили свою траекторию движения или не поскользнулись», — написала тюменка Галина.

По словам женщины, в начале марта из-за отсутствия тротуаров пострадал ребенок. Как писало URA.RU, восьмилетняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, ее сбил автомобиль. В результате аварии школьница получила ушибы.

В администрации Тюменского района сообщили, что строительство тротуаров начнется после выделения денег из областного бюджета. «На улице Центральной в селе Луговом действительно нет тротуара, его строительство будет возможно при выделении финансирования из бюджета области, проект на строительство уже разработан», — сообщили в администрации.

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В селе Луговое (Тюменская область) местные жители пять лет ждут строительства тротуаров на оживленных улицах. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, они вынуждены ходить по дороге, рискуя попасть под колеса авто. «Дети и взрослые вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров, каждый раз опасаясь за свою жизнь. А водители (большая часть сознательных), каждый раз выезжая на эти улицы, боятся за то, чтобы пешеходы не сменили свою траекторию движения или не поскользнулись», — написала тюменка Галина. По словам женщины, в начале марта из-за отсутствия тротуаров пострадал ребенок. Как писало URA.RU, восьмилетняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, ее сбил автомобиль. В результате аварии школьница получила ушибы. В администрации Тюменского района сообщили, что строительство тротуаров начнется после выделения денег из областного бюджета. «На улице Центральной в селе Луговом действительно нет тротуара, его строительство будет возможно при выделении финансирования из бюджета области, проект на строительство уже разработан», — сообщили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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