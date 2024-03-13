В тюменском селе жители пять лет ждут тротуаров на оживленных улицах

По словам тюменцев, они вынуждены ходить по дороге, рискуя попасть под колеса авто Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Луговое (Тюменская область) местные жители пять лет ждут строительства тротуаров на оживленных улицах. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, они вынуждены ходить по дороге, рискуя попасть под колеса авто.

«Дети и взрослые вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров, каждый раз опасаясь за свою жизнь. А водители (большая часть сознательных), каждый раз выезжая на эти улицы, боятся за то, чтобы пешеходы не сменили свою траекторию движения или не поскользнулись», — написала тюменка Галина.

По словам женщины, в начале марта из-за отсутствия тротуаров пострадал ребенок. Как писало URA.RU, восьмилетняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, ее сбил автомобиль. В результате аварии школьница получила ушибы.

В администрации Тюменского района сообщили, что строительство тротуаров начнется после выделения денег из областного бюджета. «На улице Центральной в селе Луговом действительно нет тротуара, его строительство будет возможно при выделении финансирования из бюджета области, проект на строительство уже разработан», — сообщили в администрации.