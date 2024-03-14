Где в Тюмени съесть необычные блины. Список

Тюменцы на Масленицу поедят блины с трюфелями и сметаной из кешью
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Один из самых популярных топингов к блинам в тюменских ресторанах — мягкий сыр Фото:

Масленичная неделя подходит к своему завершению. У тюменцев остается несколько дней, чтобы насладиться этим популярным русским блюдом. Редакция URA.RU сделала подборку заведений, где подают блины с необычными вкусами.

Блины с мясом

Попробовать сытные блины с пармой, трюфельным сыром и вялеными томатами тюменцы смогут в кафе «Завтрак». А съесть целый блинный рулет с бужениной, мятым картофелем и зеленым луком — в ресторане «Максимыч». Для любителей необычных вкусовых сочетаний кафе «Отпуск» предлагает блины с говяжьими щечками и ягодным соусом.

Блины с рыбой и морепродуктами

Сразу три вида икры подают в ресторане 1586. На выбор к блинам предлагают щучью, лососевую или осетровую. К блинам обязательно идет мягкий сыр. Ассортиментом икры к блинам удивят и в ресторане «Чум». В ресторане Vstekle тюменцев угостят блинами с тартаром из лосося и муссом из брынзы. Необычное вкусовое сочетание — блины с креветками тюменцы распробуют в ресторане «Сами Сусами».

Вегетарианские блины

Для вегетарианцев сразу несколько тюменских заведений подготовили специальные предложения. Блюдо с солеными груздями и сметаной из классической русской кухни подготовили в ресторане «СибирьСибирь». В ресторане бизнес-отеля «Евразия» гурманы попробуют блины с мягким сыром страчателлой, соусом песто и помидорами. Любителям необычных сочетаний предложат блины с грибами и трюфельным маслом в кафе Academy.

Сладкие блины

В кофейне Aida тюменским гурманам предложат к блинам сметану из ореха кешью, а сами блины выпекаются с маком. Приятным дополнением к вкусу станет абрикосовый джем. В ресторане «7 Небо» подают блины с африканской ноткой — жареным бананом. А в Mesto Gusto к трубочкам из блинов положат ассорти из топингов — рикотта под яблоками с корицей и соленая карамель с мороженым.

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Масленичная неделя подходит к своему завершению. У тюменцев остается несколько дней, чтобы насладиться этим популярным русским блюдом. Редакция URA.RU сделала подборку заведений, где подают блины с необычными вкусами. Блины с мясом Попробовать сытные блины с пармой, трюфельным сыром и вялеными томатами тюменцы смогут в кафе «Завтрак». А съесть целый блинный рулет с бужениной, мятым картофелем и зеленым луком — в ресторане «Максимыч». Для любителей необычных вкусовых сочетаний кафе «Отпуск» предлагает блины с говяжьими щечками и ягодным соусом. Блины с рыбой и морепродуктами Сразу три вида икры подают в ресторане 1586. На выбор к блинам предлагают щучью, лососевую или осетровую. К блинам обязательно идет мягкий сыр. Ассортиментом икры к блинам удивят и в ресторане «Чум». В ресторане Vstekle тюменцев угостят блинами с тартаром из лосося и муссом из брынзы. Необычное вкусовое сочетание — блины с креветками тюменцы распробуют в ресторане «Сами Сусами». Вегетарианские блины Для вегетарианцев сразу несколько тюменских заведений подготовили специальные предложения. Блюдо с солеными груздями и сметаной из классической русской кухни подготовили в ресторане «СибирьСибирь». В ресторане бизнес-отеля «Евразия» гурманы попробуют блины с мягким сыром страчателлой, соусом песто и помидорами. Любителям необычных сочетаний предложат блины с грибами и трюфельным маслом в кафе Academy. Сладкие блины В кофейне Aida тюменским гурманам предложат к блинам сметану из ореха кешью, а сами блины выпекаются с маком. Приятным дополнением к вкусу станет абрикосовый джем. В ресторане «7 Небо» подают блины с африканской ноткой — жареным бананом. А в Mesto Gusto к трубочкам из блинов положат ассорти из топингов — рикотта под яблоками с корицей и соленая карамель с мороженым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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