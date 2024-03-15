Курганец через суд добился права собственности на гараж

Житель Кургана обратился в суд, чтобы добиться признания права собственности на гараж, который он построил в ГСК «Союз». Горожанин не мог оформить свой бокс во владение, поскольку у него не было документов на землю под объектом. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд решил удовлетворить иск члена ГСК „Союз“ о признании права собственности на гараж. У мужчины имеется членская книжка, он регулярно оплачивал взносы и построил гаражный бокс на свои деньги», — указано в судебных материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда.
В суде выяснилось, что ГСК «Союз» пользуется земельным участком на условиях арендного договора от 25 февраля 2023 года, заключенного с городской администрацией. Таким образом, у курганца появилась возможность получить правоустанавливающие документы на землю и оформить гараж в собственность.
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