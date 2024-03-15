Курганец через суд добился права собственности на гараж

16 марта 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Житель Кургана доказал в суде свое право на оформление гаража в собственность (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Кургана обратился в суд, чтобы добиться признания права собственности на гараж, который он построил в ГСК «Союз». Горожанин не мог оформить свой бокс во владение, поскольку у него не было документов на землю под объектом. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил удовлетворить иск члена ГСК „Союз“ о признании права собственности на гараж. У мужчины имеется членская книжка, он регулярно оплачивал взносы и построил гаражный бокс на свои деньги», — указано в судебных материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда. В суде выяснилось, что ГСК «Союз» пользуется земельным участком на условиях арендного договора от 25 февраля 2023 года, заключенного с городской администрацией. Таким образом, у курганца появилась возможность получить правоустанавливающие документы на землю и оформить гараж в собственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана обратился в суд, чтобы добиться признания права собственности на гараж, который он построил в ГСК «Союз». Горожанин не мог оформить свой бокс во владение, поскольку у него не было документов на землю под объектом. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил удовлетворить иск члена ГСК „Союз“ о признании права собственности на гараж. У мужчины имеется членская книжка, он регулярно оплачивал взносы и построил гаражный бокс на свои деньги», — указано в судебных материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда. В суде выяснилось, что ГСК «Союз» пользуется земельным участком на условиях арендного договора от 25 февраля 2023 года, заключенного с городской администрацией. Таким образом, у курганца появилась возможность получить правоустанавливающие документы на землю и оформить гараж в собственность.