15 марта 2024

Владимир Якушев проголосовал на выборах президента в Тюмени. Видео

Уральский полпред Владимир Якушев принял участие в выборах президента России
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень
Владимир Якушев пояснил, что сделать выбор — главная задача каждого жителя России Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев принял участие в голосовании. Свой голос он отдал на избирательном участке в Тюмени, передает с места корреспондент URA.RU.

«Принципиально важно в эти дни найти время для участия в выборах и проголосовать за главного человека в нашей стране. Мы сейчас выбираем человека, который на следующие годы даст России уверенность в будущем», — передает корреспондент URA.RU слова Якушева.

По данным корреспондента агентства, Якушев прибыл на участок с улыбкой. «Выборы это всегда праздничное настроение, тем более такой хороший весенний день», — прокомментировал свое настроение Якушев.

Ранее URA.RU рассказало, что свой голос за выбранного кандидата отдал глава города Руслан Кухарук. В течение дня он намерен проверить, как работают избирательные участки Тюмени.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев принял участие в голосовании. Свой голос он отдал на избирательном участке в Тюмени, передает с места корреспондент URA.RU. «Принципиально важно в эти дни найти время для участия в выборах и проголосовать за главного человека в нашей стране. Мы сейчас выбираем человека, который на следующие годы даст России уверенность в будущем», — передает корреспондент URA.RU слова Якушева. По данным корреспондента агентства, Якушев прибыл на участок с улыбкой. «Выборы это всегда праздничное настроение, тем более такой хороший весенний день», — прокомментировал свое настроение Якушев. Ранее URA.RU рассказало, что свой голос за выбранного кандидата отдал глава города Руслан Кухарук. В течение дня он намерен проверить, как работают избирательные участки Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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