Полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев принял участие в голосовании. Свой голос он отдал на избирательном участке в Тюмени, передает с места корреспондент URA.RU.
«Принципиально важно в эти дни найти время для участия в выборах и проголосовать за главного человека в нашей стране. Мы сейчас выбираем человека, который на следующие годы даст России уверенность в будущем», — передает корреспондент URA.RU слова Якушева.
По данным корреспондента агентства, Якушев прибыл на участок с улыбкой. «Выборы это всегда праздничное настроение, тем более такой хороший весенний день», — прокомментировал свое настроение Якушев.
Ранее URA.RU рассказало, что свой голос за выбранного кандидата отдал глава города Руслан Кухарук. В течение дня он намерен проверить, как работают избирательные участки Тюмени.
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