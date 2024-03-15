Где находится квартира, которую выиграла тюменка в розыгрыше «Люби свой край»

Квартира, которую разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», находится в одном из новых строящихся районов города. Об этом сообщи URA.RU заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. Именно эта компания построила дом, в котором находится разыгранная недвижимость.
«Это новый дом, находится она в жилом комплексе „Ново Комарово“. Квартира-студия, ее площадь 26 квадратных метров, расположена на втором этаже. Дом построен по технологии сборно-монолитного каркаса», — пояснил URA.RU Заболотный.
Известно, что квартира в настоящий момент уже передана в благотворительный фонд, через который она попала в розыгрыш и будет передана новому хозяину. «Очень рады за победителя. Он получил не только положительные эмоции сегодня, но и такой замечательный приз», — добавил в беседе с URA.RU Заболотный.
Ранее агентство рассказало, кто выиграл суперприз викторины «Люби свой край». Жительница Тюмени получит ключи за правильный ответ на два вопроса.
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