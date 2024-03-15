15 марта 2024

Где находится квартира, которую выиграла тюменка в розыгрыше «Люби свой край»

В розыгрыше «Люби свой край» разыграли квартиру-студию в новом районе Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, жилье, недвижимость, новое жилье, ключи от квартир, новостройки, вторичка, новостройка
Победитель получит ключи от студии в новом доме Фото:

Квартира, которую разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», находится в одном из новых строящихся районов города. Об этом сообщи URA.RU заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. Именно эта компания построила дом, в котором находится разыгранная недвижимость.

«Это новый дом, находится она в жилом комплексе „Ново Комарово“. Квартира-студия, ее площадь 26 квадратных метров, расположена на втором этаже. Дом построен по технологии сборно-монолитного каркаса», — пояснил URA.RU Заболотный.

Известно, что квартира в настоящий момент уже передана в благотворительный фонд, через который она попала в розыгрыш и будет передана новому хозяину. «Очень рады за победителя. Он получил не только положительные эмоции сегодня, но и такой замечательный приз», — добавил в беседе с URA.RU Заболотный.

Ранее агентство рассказало, кто выиграл суперприз викторины «Люби свой край». Жительница Тюмени получит ключи за правильный ответ на два вопроса.

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Квартира, которую разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», находится в одном из новых строящихся районов города. Об этом сообщи URA.RU заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. Именно эта компания построила дом, в котором находится разыгранная недвижимость. «Это новый дом, находится она в жилом комплексе „Ново Комарово“. Квартира-студия, ее площадь 26 квадратных метров, расположена на втором этаже. Дом построен по технологии сборно-монолитного каркаса», — пояснил URA.RU Заболотный. Известно, что квартира в настоящий момент уже передана в благотворительный фонд, через который она попала в розыгрыш и будет передана новому хозяину. «Очень рады за победителя. Он получил не только положительные эмоции сегодня, но и такой замечательный приз», — добавил в беседе с URA.RU Заболотный. Ранее агентство рассказало, кто выиграл суперприз викторины «Люби свой край». Жительница Тюмени получит ключи за правильный ответ на два вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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