Где находится квартира, которую выиграла тюменка в розыгрыше «Люби свой край»

В розыгрыше «Люби свой край» разыграли квартиру-студию в новом районе Тюмени

16 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Победитель получит ключи от студии в новом доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квартира, которую разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», находится в одном из новых строящихся районов города. Об этом сообщи URA.RU заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. Именно эта компания построила дом, в котором находится разыгранная недвижимость. «Это новый дом, находится она в жилом комплексе „Ново Комарово“. Квартира-студия, ее площадь 26 квадратных метров, расположена на втором этаже. Дом построен по технологии сборно-монолитного каркаса», — пояснил URA.RU Заболотный. Известно, что квартира в настоящий момент уже передана в благотворительный фонд, через который она попала в розыгрыш и будет передана новому хозяину. «Очень рады за победителя. Он получил не только положительные эмоции сегодня, но и такой замечательный приз», — добавил в беседе с URA.RU Заболотный. Ранее агентство рассказало, кто выиграл суперприз викторины «Люби свой край». Жительница Тюмени получит ключи за правильный ответ на два вопроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квартира, которую разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», находится в одном из новых строящихся районов города. Об этом сообщи URA.RU заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. Именно эта компания построила дом, в котором находится разыгранная недвижимость. «Это новый дом, находится она в жилом комплексе „Ново Комарово“. Квартира-студия, ее площадь 26 квадратных метров, расположена на втором этаже. Дом построен по технологии сборно-монолитного каркаса», — пояснил URA.RU Заболотный. Известно, что квартира в настоящий момент уже передана в благотворительный фонд, через который она попала в розыгрыш и будет передана новому хозяину. «Очень рады за победителя. Он получил не только положительные эмоции сегодня, но и такой замечательный приз», — добавил в беседе с URA.RU Заболотный. Ранее агентство рассказало, кто выиграл суперприз викторины «Люби свой край». Жительница Тюмени получит ключи за правильный ответ на два вопроса.