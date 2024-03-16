У курганцев есть шанс повлиять на итог голосования в последний день выборов

17 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Курганцев в последний день выборов президента 17 марта примут на избирательных участки до 20:00 по местному времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Последний день выборов президента РФ проходит 17 марта. До 20:00 по местному времени у курганцев есть возможность повлиять своим голосом на выборы, результаты которого определят главу государства на предстоящие шесть лет. О заключительном дне выборов ранее сообщалось в telegram-канале регионального избиркома. «С 8:00 до 20:00 часов избирательные участки будут работать для избирателей также 17 марта. <…> Окончание голосования в 20:00 часов по местному времени в этот же день», — указано в telegram-канале «Избирательная комиссия Курганской области». Также ранее избирком в посте сообщал, что в последний день президентских выборов, кроме 799 избирательных работающих участков, будут также открыты пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Общее число зарегистрированных избирателей в регионе достигает 660 357 человек. Явка избирателей за второй день выборов 16 марта по состоянию в Курганской области составила 61,8% избирателей, или 394 тысячи человек и побила рекорды прошлых выборов. Также сообщалось, что региональный избирком усилил меры контроля на второй день выборов. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU продолжает вести трансляцию главных событий с проходящих выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последний день выборов президента РФ проходит 17 марта. До 20:00 по местному времени у курганцев есть возможность повлиять своим голосом на выборы, результаты которого определят главу государства на предстоящие шесть лет. О заключительном дне выборов ранее сообщалось в telegram-канале регионального избиркома. «С 8:00 до 20:00 часов избирательные участки будут работать для избирателей также 17 марта. <…> Окончание голосования в 20:00 часов по местному времени в этот же день», — указано в telegram-канале «Избирательная комиссия Курганской области». Также ранее избирком в посте сообщал, что в последний день президентских выборов, кроме 799 избирательных работающих участков, будут также открыты пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Общее число зарегистрированных избирателей в регионе достигает 660 357 человек. Явка избирателей за второй день выборов 16 марта по состоянию в Курганской области составила 61,8% избирателей, или 394 тысячи человек и побила рекорды прошлых выборов. Также сообщалось, что региональный избирком усилил меры контроля на второй день выборов. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU продолжает вести трансляцию главных событий с проходящих выборов.