В Тюмени на ярмарке продают дешевые продукты местных производителей. Фото

17 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Десяток яиц обойдется покупателям всего в 90 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на ярмарке фестиваля «Тюменская весна» продукты местных производителей можно купить по сниженным ценам. Так масло сливочное обойдется тюменцам всего в 105 рублей, а десяток яиц — 90 рублей. «Десяток яиц на фестивале можно купить за 90 руб., тогда как в торговых сетях он стоит от 119-134 руб. Масло — 105 руб. на ярмарке против 179 руб. в магазине», — сообщили журналисты РБК Тюмень, посетившие ярмарку. Среди дешевых продуктов тюменцы смогут найти «Першинский творог». Он стоит 70 рублей, тогда как в сетевых магазинах — от 119 до 194 руб. «Фонарик» из мяса птицы на ярмарке можно купить за 110 руб., тогда как в магазине этот продукт стоит от 119 руб. Продавцы на ярмарке поделились, что покупатели раскупают в первую очередь молочную продукцию. Для предпринимателей это мероприятие также выгодно. Они отмечают рост продаж и прибыли в эти дни. Продукты местных производителей реализуются на фестивале «Тюменская весна» с 15 по 17 марта. На прилавках тюменцы могут приобрести по сниженным ценам также колбасы, конфеты, печенье, мясную продукцию. Расплатиться можно по карте. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край». Цены на ярмарке в Тюмени РБК Тюмень, Юрий Норицин Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на ярмарке фестиваля «Тюменская весна» продукты местных производителей можно купить по сниженным ценам. Так масло сливочное обойдется тюменцам всего в 105 рублей, а десяток яиц — 90 рублей. «Десяток яиц на фестивале можно купить за 90 руб., тогда как в торговых сетях он стоит от 119-134 руб. Масло — 105 руб. на ярмарке против 179 руб. в магазине», — сообщили журналисты РБК Тюмень, посетившие ярмарку. Среди дешевых продуктов тюменцы смогут найти «Першинский творог». Он стоит 70 рублей, тогда как в сетевых магазинах — от 119 до 194 руб. «Фонарик» из мяса птицы на ярмарке можно купить за 110 руб., тогда как в магазине этот продукт стоит от 119 руб. Продавцы на ярмарке поделились, что покупатели раскупают в первую очередь молочную продукцию. Для предпринимателей это мероприятие также выгодно. Они отмечают рост продаж и прибыли в эти дни. Продукты местных производителей реализуются на фестивале «Тюменская весна» с 15 по 17 марта. На прилавках тюменцы могут приобрести по сниженным ценам также колбасы, конфеты, печенье, мясную продукцию. Расплатиться можно по карте. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край».