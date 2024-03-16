В Тюмени на ярмарке фестиваля «Тюменская весна» продукты местных производителей можно купить по сниженным ценам. Так масло сливочное обойдется тюменцам всего в 105 рублей, а десяток яиц — 90 рублей.
«Десяток яиц на фестивале можно купить за 90 руб., тогда как в торговых сетях он стоит от 119-134 руб. Масло — 105 руб. на ярмарке против 179 руб. в магазине», — сообщили журналисты РБК Тюмень, посетившие ярмарку.
Среди дешевых продуктов тюменцы смогут найти «Першинский творог». Он стоит 70 рублей, тогда как в сетевых магазинах — от 119 до 194 руб. «Фонарик» из мяса птицы на ярмарке можно купить за 110 руб., тогда как в магазине этот продукт стоит от 119 руб.
Продавцы на ярмарке поделились, что покупатели раскупают в первую очередь молочную продукцию. Для предпринимателей это мероприятие также выгодно. Они отмечают рост продаж и прибыли в эти дни. Продукты местных производителей реализуются на фестивале «Тюменская весна» с 15 по 17 марта.
На прилавках тюменцы могут приобрести по сниженным ценам также колбасы, конфеты, печенье, мясную продукцию. Расплатиться можно по карте. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.