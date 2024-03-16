16 марта 2024

Тюменец пришел на избирательный участок в костюме звездочета

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, выборы, топ, голосование, урна голосования, бюллетень
«Тюменский провидец» проголосовал и предсказал России светлое будущее Фото:

Житель Тюмени пришел на избирательный участок для голосования в костюме Провидца. Об этом сообщает telegram-канал ИА «Тюменская линия». 17 марта на территории региона проходит заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации.

«Провидец Андрей пришел проголосовать на участок в Тюмени. Он предсказал России светлое будущее. Планирует гадать на картах Таро весь день, намерен убрать всю негативную энергию», — указано в сообщении telegram-канала ИА «Тюменская линия».

17 марта на избирательных участках Тюменской области проходит третий, заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. По данным на 10 утра, явка составила более 70% от общего числа избирателей региона. Участки для голосования будут работать до 20:00.

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Житель Тюмени пришел на избирательный участок для голосования в костюме Провидца. Об этом сообщает telegram-канал ИА «Тюменская линия». 17 марта на территории региона проходит заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. «Провидец Андрей пришел проголосовать на участок в Тюмени. Он предсказал России светлое будущее. Планирует гадать на картах Таро весь день, намерен убрать всю негативную энергию», — указано в сообщении telegram-канала ИА «Тюменская линия». 17 марта на избирательных участках Тюменской области проходит третий, заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. По данным на 10 утра, явка составила более 70% от общего числа избирателей региона. Участки для голосования будут работать до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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