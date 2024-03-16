Политика Тюменец пришел на избирательный участок в костюме звездочета 17 марта 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + «Тюменский провидец» проголосовал и предсказал России светлое будущее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени пришел на избирательный участок для голосования в костюме Провидца. Об этом сообщает telegram-канал ИА «Тюменская линия». 17 марта на территории региона проходит заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. «Провидец Андрей пришел проголосовать на участок в Тюмени. Он предсказал России светлое будущее. Планирует гадать на картах Таро весь день, намерен убрать всю негативную энергию», — указано в сообщении telegram-канала ИА «Тюменская линия». 17 марта на избирательных участках Тюменской области проходит третий, заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. По данным на 10 утра, явка составила более 70% от общего числа избирателей региона. Участки для голосования будут работать до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Тюмени пришел на избирательный участок для голосования в костюме Провидца. Об этом сообщает telegram-канал ИА «Тюменская линия». 17 марта на территории региона проходит заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. «Провидец Андрей пришел проголосовать на участок в Тюмени. Он предсказал России светлое будущее. Планирует гадать на картах Таро весь день, намерен убрать всю негативную энергию», — указано в сообщении telegram-канала ИА «Тюменская линия». 17 марта на избирательных участках Тюменской области проходит третий, заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. По данным на 10 утра, явка составила более 70% от общего числа избирателей региона. Участки для голосования будут работать до 20:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям