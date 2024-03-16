В Кургане полиция задержала курьеров, укравших полмиллиона рублей у пенсионерки

Курганская полиция задержала курьеров, которые украли у пенсионерки 470 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Потерпевшая передала деньги приехавшему курьеру, которого в подъезде ждал приятель. Сумма причиненного ущерба составила 470 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей по подозрению в совершении преступления», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на телефон 83-летней женщины позвонил неизвестный и представился следователей. Пенсионерке сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей нужны деньги на лечение пострадавшей. В ведомстве отметили, что со злоумышленниками проводилась беседа в учебном заведении, но они все равно решили совершить преступление. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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