16 марта 2024

В Кургане полиция задержала курьеров, укравших полмиллиона рублей у пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция задержала двух курганцев, забравших деньги у пенсионерки Фото:

Курганская полиция задержала курьеров, которые украли у пенсионерки 470 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Потерпевшая передала деньги приехавшему курьеру, которого в подъезде ждал приятель. Сумма причиненного ущерба составила 470 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей по подозрению в совершении преступления», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на телефон 83-летней женщины позвонил неизвестный и представился следователей. Пенсионерке сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей нужны деньги на лечение пострадавшей. В ведомстве отметили, что со злоумышленниками проводилась беседа в учебном заведении, но они все равно решили совершить преступление. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская полиция задержала курьеров, которые украли у пенсионерки 470 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Потерпевшая передала деньги приехавшему курьеру, которого в подъезде ждал приятель. Сумма причиненного ущерба составила 470 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей по подозрению в совершении преступления», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на телефон 83-летней женщины позвонил неизвестный и представился следователей. Пенсионерке сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей нужны деньги на лечение пострадавшей. В ведомстве отметили, что со злоумышленниками проводилась беседа в учебном заведении, но они все равно решили совершить преступление. Следственные органы возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...